류쉐량 BYD 부총재, 한국 공략 2막은 PHEV·네트워크 확대... “판매보다 체험”

34개 전시장 구축…"판매보다 전기차 경험 확대가 더 중요"

씨라이언 6 DM-i 앞세워 친환경차 시장 공략 본격화

"더 좋은 제품과 서비스로 한국 소비자 기대에 부응"

KakaoTalk_20260626_163744822 0 지난 16일 2026 부산모빌리티쇼에서 열린 미디어 라운드 테이블에서 발언하고 있는 류쉐량 BYD 그룹 부총재 겸 BYD 아시아태평양 자동차영업사업부 총경리./BYD

"한국은 매우 성숙한 자동차 시장입니다. 더 많은 소비자가 BYD 기술을 경험할 수 있도록 판매망과 서비스 네트워크를 계속 확대하겠습니다."류쉐량 BYD 그룹 부총재 겸 BYD 아시아태평양 자동차영업사업부 총경리는 지난 26일 부산 벡스코에서 열린 부산모빌리티쇼 미디어 라운드테이블에서 이같이 밝히며 한국 시장 확대 의지를 드러냈다. 전시장과 서비스센터를 지속적으로 늘리는 한편 국내 첫 플러그인하이브리드(PHEV) 모델 '씨라이언 6 DM-i'를 앞세워 친환경차 시장 공략을 강화하겠다는 전략이다.류 부총재는 지난 1년간 한국 시장에서의 성과로 최단기간 1만대 판매 기록보다 소비자의 전기차 경험 확대를 꼽았다. 그는 "34개 전시장을 열어 많은 소비자가 BYD 차량을 직접 체험할 수 있었다"며 "BYD 차량을 구매하지 않더라도 전기차를 경험하고 이해하는 계기가 됐다는 점이 더 중요하다"고 말했다.이어 "부산모빌리티쇼에 참가한 이유도 수도권뿐 아니라 지방 소비자들에게도 전기차를 경험할 기회를 제공하기 위한 것"이라며 "BYD는 모든 사람이 기술을 누릴 수 있어야 한다는 철학을 갖고 있다"고 강조했다.국내 첫 PHEV 모델인 씨라이언 6 DM-i에 대해서는 "사실상 전기차에 가까운 모델"이라고 소개했다. 류 부총재는 "많은 소비자가 전기차를 구매하면서 배터리 방전에 대한 걱정을 하는데 DM-i는 그런 불안을 해소하기 위해 개발된 기술"이라며 "글로벌 시장에서도 대부분의 소비자가 일상에서는 전기 모드를 적극 활용하고 있다"고 설명했다.가격 경쟁력에 대해서도 자신감을 내비쳤다. 씨라이언 6 DM-i는 국내 판매가격을 3750만원으로 책정하며 국산 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV)과의 경쟁에 나섰다. 류 부총재는 "가격은 매우 민감한 요소지만 더 많은 소비자가 BYD 기술을 경험할 수 있도록 감사의 마음을 담아 책정했다"며 "가격 경쟁력뿐 아니라 기술과 서비스를 통해 브랜드 가치를 전달하는 것이 더 중요하다"고 말했다.최근 빠르게 확대되고 있는 국내 판매망도 지속적으로 늘릴 계획이다. 그는 "BYD는 한국 소비자들에게 아직 새로운 브랜드인 만큼 어디에 살든 쉽게 차량을 체험할 수 있도록 전시장을 확대하고 있다"며 "하반기에도 전시장뿐 아니라 서비스센터도 지속적으로 늘릴 계획"이라고 밝혔다.중국 브랜드의 잇따른 한국 진출에 대해서는 시장 확대 측면에서 긍정적으로 평가했다. 류 부총재는 "다른 중국 브랜드의 한국 진출은 소비자에게 더 많은 선택지를 제공하는 것"이라며 "건강한 경쟁을 통해 한국 자동차 시장 발전에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.이어 "BYD는 아직 한국에서 새로운 브랜드"라며 "앞으로도 더 좋은 제품과 서비스를 통해 소비자의 기대에 부응하고 다양한 의견에도 계속 귀를 기울이겠다"고 말했다.