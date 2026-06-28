류쉐량 BYD 부총재, 한국 공략 2막은 PHEV·네트워크 확대... “판매보다 체험”

씨라이언 6 DM-i 앞세워 친환경차 시장 공략 본격화
"더 좋은 제품과 서비스로 한국 소비자 기대에 부응"
류쉐량 BYD 그룹 부총재 겸 BYD 아시아태평양 자동차영업사업부 총경리는 지난 26일 부산 벡스코에서 열린 부산모빌리티쇼 미디어 라운드테이블에서 이같이 밝히며 한국 시장 확대 의지를 드러냈다. 전시장과 서비스센터를 지속적으로 늘리는 한편 국내 첫 플러그인하이브리드(PHEV) 모델 '씨라이언 6 DM-i'를 앞세워 친환경차 시장 공략을 강화하겠다는 전략이다.
류 부총재는 지난 1년간 한국 시장에서의 성과로 최단기간 1만대 판매 기록보다 소비자의 전기차 경험 확대를 꼽았다. 그는 "34개 전시장을 열어 많은 소비자가 BYD 차량을 직접 체험할 수 있었다"며 "BYD 차량을 구매하지 않더라도 전기차를 경험하고 이해하는 계기가 됐다는 점이 더 중요하다"고 말했다.
이어 "부산모빌리티쇼에 참가한 이유도 수도권뿐 아니라 지방 소비자들에게도 전기차를 경험할 기회를 제공하기 위한 것"이라며 "BYD는 모든 사람이 기술을 누릴 수 있어야 한다는 철학을 갖고 있다"고 강조했다.
국내 첫 PHEV 모델인 씨라이언 6 DM-i에 대해서는 "사실상 전기차에 가까운 모델"이라고 소개했다. 류 부총재는 "많은 소비자가 전기차를 구매하면서 배터리 방전에 대한 걱정을 하는데 DM-i는 그런 불안을 해소하기 위해 개발된 기술"이라며 "글로벌 시장에서도 대부분의 소비자가 일상에서는 전기 모드를 적극 활용하고 있다"고 설명했다.
가격 경쟁력에 대해서도 자신감을 내비쳤다. 씨라이언 6 DM-i는 국내 판매가격을 3750만원으로 책정하며 국산 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV)과의 경쟁에 나섰다. 류 부총재는 "가격은 매우 민감한 요소지만 더 많은 소비자가 BYD 기술을 경험할 수 있도록 감사의 마음을 담아 책정했다"며 "가격 경쟁력뿐 아니라 기술과 서비스를 통해 브랜드 가치를 전달하는 것이 더 중요하다"고 말했다.
최근 빠르게 확대되고 있는 국내 판매망도 지속적으로 늘릴 계획이다. 그는 "BYD는 한국 소비자들에게 아직 새로운 브랜드인 만큼 어디에 살든 쉽게 차량을 체험할 수 있도록 전시장을 확대하고 있다"며 "하반기에도 전시장뿐 아니라 서비스센터도 지속적으로 늘릴 계획"이라고 밝혔다.
중국 브랜드의 잇따른 한국 진출에 대해서는 시장 확대 측면에서 긍정적으로 평가했다. 류 부총재는 "다른 중국 브랜드의 한국 진출은 소비자에게 더 많은 선택지를 제공하는 것"이라며 "건강한 경쟁을 통해 한국 자동차 시장 발전에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.
이어 "BYD는 아직 한국에서 새로운 브랜드"라며 "앞으로도 더 좋은 제품과 서비스를 통해 소비자의 기대에 부응하고 다양한 의견에도 계속 귀를 기울이겠다"고 말했다.