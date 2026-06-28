신차부터 미래 모빌리티까지… 부산서 부활 알린 국내 모터쇼

BMW·BYD, 수입차도 전동화 선봬
소프트웨어 확장… 관람객 관심 자극
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가장 많은 관심을 받은 곳은 단연 현대차 부스였다. 현대차는 브랜드 대표 준중형 세단 신형 아반떼를 부산에서 세계 최초로 공개했다. 2020년 7세대 출시 이후 6년 만의 완전변경 모델이다. 낮고 넓어진 차체 비율과 직선적인 디자인을 적용했고 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'와 생성형 인공지능(AI) 기반 '글레오 AI'를 탑재하며 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전략도 함께 제시했다.
관람객들의 시선도 외관보다 실내에 머물렀다. 차량 안에 직접 올라가 디스플레이를 조작하거나 AI 기능을 체험하는 모습이 이어졌다. 한 업계 관계자는 "플레오스 커넥트가 예상보다 빠르게 대중 모델에 적용된 점이 인상적"이라고 말했다.
기아는 목적기반모빌리티(PBV) 전략을 전면에 내세웠다. PV5 패신저 7인승과 PV5 프라임, PV5 카고 하이루프 등 신규 라인업을 공개하며 승용차를 넘어 이동형 서비스 플랫폼으로의 확장 가능성을 보여줬다. 부스에는 이동식 은행과 세탁 배송 차량, 아이스크림 판매 차량 등 실제 활용 사례가 함께 전시돼 관람객들의 발길을 붙잡았다.
제네시스 부스는 다른 브랜드와 분위기가 달랐다. 브랜드 고성능 프로그램 '마그마'를 전면에 내세워 마그마 GT 콘셉트와 GMR-001 하이퍼카 디자인 모델을 아시아 최초로 공개했다. 올해 FIA 세계내구선수권(WEC) 하이퍼카 클래스 데뷔를 계기로 모터스포츠를 브랜드 정체성의 한 축으로 키우겠다는 의지가 엿보였다.
수입차 브랜드 가운데서는 BMW그룹코리아와 BYD의 존재감이 두드러졌다.
BMW는 국내 출시를 앞둔 차세대 전기 SUV '더 뉴 iX3'를 비롯해 7시리즈 네로 루쏘 에디션 등을 공개했다. 노이어 클라쎄 기반 첫 양산형 전기차인 iX3를 앞세워 차세대 전동화 전략을 제시했고, MINI와 BMW 모토라드는 각각 고성능 모델과 모터사이클을 함께 전시하며 브랜드 개성을 강조했다.
BYD는 국내 첫 PHEV 모델인 씨라이언 6 DM-i를 공개하며 국내 친환경차 시장 공략을 본격화했다. 행사장에서는 3750만원 이라는 가격이 공개되자 곳곳에서 "생각보다 저렴하다"는 반응이 나왔다. BYD는 전기차에 이어 PHEV까지 포트폴리오를 확대하며 국내 시장 공략 범위를 넓히겠다는 전략을 드러냈다.
전시장 한편에서는 정통 오프로더와 픽업트럭도 존재감을 드러냈다. 영국 오프로더 브랜드 이네오스는 그레나디어를 앞세워 강인한 오프로드 성능을 강조했고, 램은 대형 픽업트럭을 전시하며 북미 스타일의 레저·상용차 문화를 소개했다.
자동차를 넘어선 미래 모빌리티 기술도 관람객들의 눈길을 끌었다. 전기비행기와 수륙양용 미래항공기체, 전기추진 반잠수정, 소방 드론 등 다양한 차세대 이동수단이 전시되며 모빌리티 산업의 확장 가능성을 보여줬다. 튜닝카와 레이싱 바이크도 전시장 곳곳을 채우며 볼거리를 더했다.
전시장 분위기도 예전과 달라졌다. 단순히 차량 디자인을 둘러보는 데 그치지 않고 전기차 주행거리와 충전 속도, 하이브리드 시스템, 차량 소프트웨어와 공간 활용성 등을 묻는 관람객이 많았다. 자동차가 기계에서 소프트웨어 플랫폼으로 진화하면서 관심사도 자연스럽게 이동하는 모습이었다.
업계에서는 올해 부산모빌리티쇼가 국내 모터쇼의 가능성을 다시 보여준 행사라는 평가를 내놓는다. 신차 공개를 넘어 전동화와 소프트웨어, PBV, 미래항공모빌리티, 레저 모빌리티까지 한자리에서 선보이며 '모빌리티쇼'라는 이름에 걸맞은 전시로 확장됐다는 것이다. 한동안 침체됐던 국내 모터쇼가 다시 관람객을 끌어모을 수 있다는 가능성을 확인한 무대이기도 했다.