무안청사 대책위 “기능배치 합의문 즉각 이행해야“

서남권 도민 300여명 도청앞 광장서 합의문 이행 촉구

전남광주특별시 0 전남도청앞 도민광장서 29일 오전 주청사 무안 확정 민관 합동대책귀가 기능배치 합의문 이행을 촉구하고 있다./이명남 기자

김산 무안군수 0 김산 무안군수가 29일 오전 전남도청 도민광장에서 서남권 정치권과 기능배치 공동합의안 이행을 촉구하고 있다./이명남 기자

전남광주통합특별시 주청사 무안 확정 민·관 합동대책위원회가 무안청사 기능배치와 관련한 합의문의 즉각적인 이행을 촉구했다. 대책위는 전남 서남권 정치권이 마련한 합의안을 반영하는 것이 통합특별시의 균형발전과 성공적인 출범을 위한 전제라고 주장했다.대책위는 29일 전남도청 도민광장에서 성명을 발표하고 "전남광주통합특별시는 광주와 전남이 함께 만들어가는 공동체인 만큼 성공적인 통합은 지역 간 신뢰와 책임을 바탕으로 이뤄져야 한다"며 이같이 밝혔다.이어 "통합특별시장 당선인이 업무공유회에서 두 차례에 걸쳐 '전남 서부권의 의견을 모아 제시하면 이를 수용하겠다'고 공개적으로 밝힌 바 있다"며 "이에 전남 서남권 국회의원과 기초자치단체장 당선인들이 충분한 논의를 거쳐 무안청사에 기관 유지·행정 기능을 총괄하는 핵심 부서를 배치해 줄 것을 요청했다"고 설명했다.그러면서 "지역사회가 한마음으로 모아 제출한 의견을 마치 통합특별시장에게 과도한 요구를 하는 것처럼 왜곡하는 것은 심각한 문제"라며 "이는 전남 서남권 주민들과 지역 정치인들의 뜻을 외면하는 행위"라고 비판했다.대책위는 "무안청사 기능배치 요구는 특정 지역의 이익을 위한 것이 아니라 통합특별시의 균형발전과 행정 효율성을 위한 합리적인 제안"이라며 "성공하는 통합은 약속을 지키고 지역을 존중하며 함께 결정할 때 가능하다"고 밝혔다.이들은 △통합특별시장 민형배 당선인은 업무공유회에서 한 두 차례의 공개 발언에 책임을 지고 전남 서남권 국회의원과 자치단체장 당선인들의 합의문을 즉각 이행할 것 △정부와 국회, 정치권은 전남 서남권 주민들의 의견을 외면하지 말고 통합의 취지에 맞는 균형발전 방안을 마련할 것을 촉구했다.김산 무안군수는 "민형배 통합특별시장 당선인이 '서남권 정치권이 의견을 모아 제시하면 수용하겠다'고 두 차례 공개적으로 약속한 만큼, 서남권 국회의원과 7개 시·군 단체장이 마련한 무안청사 기능배치 공동합의안을 책임 있게 이행해야 한다"고 밝혔다.이어 "무안청사에 정무·기획·인사·예산 등 기관 유지 기능을 배치하는 것은 특혜가 아닌 통합특별시의 균형발전과 행정 효율성을 위한 합리적인 방안으로, 서남권 52만 주민과의 약속을 지키는 것이 통합의 출발이자 신뢰의 시작"이라고 강조했다.대책위는 "당선인이 공개적으로 한 약속을 지키지 않고 현재의 입장을 유지할 경우 정부와 국회 등 관계기관을 상대로 합의문 이행을 촉구하는 행동에 즉각 나설 것"이라며 "우리는 통합을 찬성하며, 성공하는 통합을 원한다"고 밝혔다.