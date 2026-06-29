우재준, 세 번째 사퇴 요구…김민수 “본인 먼저 사퇴하라”

조광한·김민수·신동욱 "최고위서 대표 흔들기 안 돼"

장동혁 "사퇴론보다 참정권 회복·특검 투쟁 집중"

국민의힘 최고위원회의, 발언하는 장동혁 대표<YONHAP NO-3583> 0 장동혁 국민의힘 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

우재준 국민의힘 청년최고위원이 29일 장동혁 대표의 사퇴를 세 번째 공개 요구했지만, 당 지도부는 일제히 제동을 걸었다. 조광한·김민수 최고위원 등이 공개적으로 반박했고, 장동혁 대표도 비공개회의에서 무분별한 사퇴 요구는 당력만 분산시킬 뿐이라며 선을 그었다.우 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위회의에서 "선관위 사태가 지나면 전당대회를 통해 총선을 준비할 지도부를 새로 세워야 한다"며 "장 대표는 이제 그만 내려와야 한다"고 말했다. 우 최고위원은 지도부가 내년까지 임기를 채우는 것이 총선 준비에 어떤 도움이 되는지 설명해야 한다고 주장했다.그러나 공개회의에서는 곧바로 반론이 이어졌다. 조광한 최고위원은 "정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다"며 "패배 때마다 목소리 큰 사람들이 당을 이끌었지만 시행착오를 반복했고 결국 실패했다"고 지적했다. 이어 "당의 간판은 28번이나 교체됐고 임기를 다 채운 대표는 단 한 명도 없었다"며 지도부 흔들기를 자제해야 한다고 강조했다.김민수 최고위원도 우 최고위원을 향해 "공개석상에서 당원들이 뽑은 당대표를 공개 모욕하는 것 외에는 특별히 기억나는 것이 없다"며 "책임감을 이야기하며 사퇴를 주장했으면 본인이 먼저 사퇴하라"고 지적했다.비공개회의에서도 우 최고위원의 반복된 공개 발언을 둘러싼 비판이 이어진 것으로 전해졌다.신동욱 원내수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 "최고위원회의가 상시적으로 대표 퇴진을 요구하는 자리가 되어서는 안 된다"며 "최고위는 중요한 당무를 결정하는 최고 의사결정기구이지 공개적으로 대표 퇴진을 요구하는 공간이 아니다"라고 말했다.이어 "오늘 최고위에서는 호남 반도체 이전 문제와 참정권 훼손 대응 등 국민에게 알려야 할 현안들이 많았지만 결국 관심은 대표 사퇴론으로 쏠리게 됐다"며 "이런 방식이 계속되면 당이 늘 싸우는 모습으로 비칠 수밖에 없다"고 했다.아울러 지역구가 경북 구미인 강명구 의원도 우 최고위원을 향해 반도체 현안 대응에 당력을 모아야 하는 상황에서 지도부 거취 논란으로 당의 역량이 분산되고 있다고 비판한 것으로 알려졌다. 구미는 정부의 반도체 정책과 관련해 지역 여론이 민감한 곳으로, 당내에서는 관련 대응이 시급하다는 목소리가 적지 않은 것으로 전해졌다.장 대표도 비공개회의에서 사퇴 요구에 선을 그었다. 박성훈 수석대변인은 최고위회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "대표는 당내 공감대가 형성되지 않은 상황에서 무분별하고 산발적인 사퇴 요구는 당의 단합보다 갈등과 당권 경쟁으로 비칠 수 있다는 점을 우려했다"며 "지금은 참정권 훼손 회복과 특검 수용 투쟁에 당력을 집중해야 할 시기라는 점을 강조했다"고 밝혔다.박 수석대변인은 최근 불거진 징계 논란에 대해서도 "대표가 특정인을 징계 대상으로 언급한 사실은 전혀 없다"며 "징계는 당헌·당규에 따라 당무감사위원회와 윤리위원회가 원칙과 절차에 따라 판단하는 사안으로, 대표를 비판했다는 이유만으로 징계 대상이 되는 것은 아니다"라고 설명했다.이에 우 최고위원회의 직후 우 최고위원은 기자들과 만나 "고민했지만 오늘은 반드시 문제를 제기해야 한다고 판단했다"며 "당내 많은 구성원들의 목소리를 공개적으로 대변한 것"이라고 말했다. 또 "징계가 현실화된다면 소신 발언을 이유로 한 징계는 부당하다는 점을 적극 문제 제기하겠다"고 부연했다.강 의원에 대해서는 "대구·경북은 반도체 뺏기면 나가 죽어야 된다는 이런 정서가 있는데, 구미가 제일 핵심"이라며 "이런 정서가 강하기 때문에 자기(강명구)는 급한 것. 당력을 여기에 모아야 하나는데 자꾸 딴지를 걸어서 당력이 흩어진다는 데 대해 엄청 화를 내는 것"이라고 말했다.