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“통장 하나가 생겼을 뿐인데 생활이 달라졌다”…노숙인 신용회복 첫 성과

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박지숙 기자

승인 : 2026. 06. 29. 14:10

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5개월간 129명 상담·54명 채무조정 확정…89% 성실 납부
취업·복지·주거 연계 통합지원…단순 채무상담 넘어선 자립 모델
우수사례 공유회 및 종사자 역량 강화 위한 전문 금융 및 노동법 교육
신용회복 전담창구 상담 장면 (중앙지부)1
신용회복 전담창구 상담 장면 (중앙지부)/서울시
#서울역쪽방상담소에서 전일제로 일하는 박모(50대) 씨는 7년간 통장 없이 살았다. 채무 문제가 들킬까 봐 신용회복 상담을 피하던 그는 담당자의 설득 끝에 창구를 찾았고, 약 700만 원의 채무변제가 확정되면서 본인 명의 통장을 만들었다. "통장 하나가 생겼을 뿐인데 생활이 달라졌다"는 말에는 7년치 설움이 담겨 있었다.

서울시가 지난해 12월 신용회복위원회와 업무협약을 맺고 운영해온 노숙인 전담 신용회복 창구가 첫 성과를 냈다. 29일 시에 따르면 5월까지 총 13회 상담에 129명이 참여했고, 54명(68.4%)이 채무조정을 확정받았다. 이 중 48명(89%)은 현재 채무 상환을 성실히 이행 중이다. 시는 이날 우수사례 공유회를 열고 하반기 홍보·거리 상담을 강화할 방침이다

인쇄소 폐업 후 금융채무와 세금을 합쳐 1억2000만원이 넘는 빚을 진 이모(50대) 씨는 7년간 상담을 포기했다. 창구를 찾은 결과 세금 채무가 이미 소멸된 사실을 확인했고 남은 금융 채무는 월 6만원 분납으로 조정받았다. 의류 사업 실패 후 대학병원 대기실에서 2년을 보낸 오모(50대 여성) 씨도 의료·주거·신용회복·일자리 4개 분야를 동시에 연계받아 자립을 준비 중이다.

높은 성실 납부율의 배경에는 채무 상담을 넘어선 통합 지원이 있다. 시는 상담 이후 취업·복지·주거서비스를 연계하고 공공일자리 참여도 권유하는 등 자립 기반 마련까지 도왔다. 윤종장 시 복지실장은 "서울시가 최선을 다해 채무 문제 해결책을 찾는 것을 돕고 있으니, 두려워하지 말고 신용회복 전담창구를 이용해 달라"라고 당부했다.
박지숙 기자

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