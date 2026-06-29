함평군, 독립운동가 일강 김철 선생 서거 92주기 추모식 거행

전 재산 독립운동 자금으로 모두 헌납

함평군 0 이남오 함평군수 당선자(앞줄 오른쪽 세번째), 강하춘 함평부군수(네번째), 유족대표, 기관·사회단체장, 지역 주민, 학생 등 200여 명이 참석해 독립운동가 일강 김철 선생 서거 92주기를 기리는 추모식을 거행한 후 기념촬영을 하고 있다. /함평군

전남 함평군이 호남을 대표하는 독립운동가 일강 김철 선생의 숭고한 애국정신을 기리기 위한 추모식을 열고 선생의 나라사랑 정신을 되새겼다.함평군은 29일 신광면 김철 선생 사당 앞에서 일강 김철 선생 서거 92주기 추모식을 거행했다고 밝혔다.이날 추모식엔 이남오 함평군수 당선자, 강하춘 부군수, 유족 대표, 기관·사회단체장, 지역 주민, 학생 등 200여 명이 참석했다.행사는 헌화 및 분향, 일강 김철 선생 약력 소개, 추모사, 감사 말씀, 추모 시 낭송, 만세삼창 순으로 진행됐다.1886년 함평군 신광면 함정리에서 출생한 일강 김철 선생은 일제 강점기 만석꾼이었으나, 전 재산을 독립운동 자금으로 모두 헌납하고 독립운동에 참여했다.김철 선생은 대한민국임시정부에서 군무장과 재무장, 국무위원 등 핵심 직책을 맡아 독립운동을 이끌었으며, 1934년 격무로 건강이 악화돼 중국 항저우에서 48세를 일기로 순국했다. 정부는 선생의 공훈을 기려 1962년 건국훈장 국민장을 추서했다.강하춘 함평부군수는 "일강 김철 선생의 항일 발자취 공적은 존경받아 마땅하다"며 "추모식을 통해 선생의 애국정신을 되새기는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.