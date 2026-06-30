닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 출판·문화

[투데이갤러리] 한진수의 ‘화이트 폰드’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010329

글자크기

닫기

전혜원 기자

승인 : 2026. 06. 30. 11:01

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

투데이갤러리 한진수
화이트 폰드(모터, 글리세린, 먹, 깃털, 석고, 구리, 도르래, 우레탄 벨트, 페인트, 실리콘 전선 400×400×25cm)
기계는 흔히 효율과 속도를 상징한다. 그러나 한진수는 기계를 통해 오히려 느림과 기다림, 그리고 예측할 수 없는 생성의 시간을 이야기한다. 그는 평면, 키네틱 아트, 설치 작업을 넘나들며 기계와 자연, 인공과 유기체가 만나는 지점을 꾸준히 탐구해 왔다. 작가에게 중요한 것은 완성된 결과가 아니라 변화가 일어나는 과정이며, 그 과정에서 축적되는 시간과 흔적이다.

대표작 '화이트 폰드'는 이러한 작업 세계를 잘 보여주는 작품이다. 작품은 모터에 의해 움직이는 작은 장치들이 얕게 고인 흰 수면 위에서 먹과 깃털을 이용해 흔적을 만들고 다시 지우는 과정을 반복한다. 화면은 끊임없이 변하지만 어느 한순간 완결된 이미지로 고정되지 않는다. 흔적은 생성과 소멸을 반복하며 새로운 움직임을 위한 여백을 만들어낸다.

한진수는 사라짐을 끝이 아니라 또 다른 시작으로 바라본다. 흔적이 지워지는 순간에도 다음 흔적이 태어날 가능성이 함께 존재하며, 생성과 소멸은 서로 대립하는 개념이 아니라 하나의 순환 속에 놓여 있다는 것이다. 작품 앞에 선 관람객은 완성된 형태를 감상하기보다 시간 자체가 흐르는 장면을 경험하게 된다.

'화이트 폰드'는 2007년 미국 시카고에서 처음 발표된 이후 서울과 베이징, 도쿄 등 여러 도시에서 장소에 맞게 변주돼 왔다. 이번 아트센터 나비 전시에서는 폭 4m 규모로 새롭게 제작돼 공간 전체를 하나의 살아 있는 화면처럼 활용한다. 작품은 관람객이 움직이는 동안에도 끊임없이 변화하며 같은 모습을 반복하지 않는다.

아트센터 나비
전혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

“허술하게 지은 1층 위에 2층·3층 쌓는 격…형사사법체계 재설계해야”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[취재후일담] 감사원과 ‘두 원장’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다

운전면허증 온라인 재발급 때도 사진 변경 가능해진다

100℃ 스팀에 15㎝ 빌트인까지…LG, 청소로봇 ‘로니’ 출격

하나카드, 제2금융권 첫 ‘카드론·신용대출 연 12% 상한’ 도입