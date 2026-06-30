“서해 지킨 영웅 잊지 않겠습니다”

평택 제2함대, 추모기념행사 개최

화면 캡처 2026-06-30 081441 0 29일 평택 제2함대사령부에서 열린 '제2연평해전 승전 24주년 기념행사'에서 참수리-357호정 부장으로 참전했던 이희완(예비역 대령)전 보훈부 차관과 참전 장병들이 경례를 하고 있다./2함대사령부

경기 평택 제2함대사령부는 '제2연평해전 승전 24주년 기념행사'를 개최하고, 북한의 도발에 맞서 서해 북방한계선(NLL)을 지켜낸 장병들의 숭고한 희생과 승전 정신을 기렸다고 30일 밝혔다.승전 24주년 기념행사는 지난 29일 안규백 국방부 장관과 김경률 해군참모총장 그리고 서영석 제2연평해전 유가족회장, 전사자 유가족, 참수리-357호정 부장으로 참전했던 이희완 전 국가보훈부 차관 등 관계자 300여 명이 참석했다.행사는 2함대 충무동산 전승비 참배를 시작으로 서해 6용사 및 참전 장병 소개, 승전 경과보고, 국방부 장관 기념사, 유가족회장 답사, 기념영상 상영 순으로 엄숙하게 진행됐다.서영석 유가족회장은 답사에서 "여섯 용사와 함께 싸운 전우들은 대한민국 해군의 명예와 자부심을 안고 적의 도발에 맞섰다"며 "생사가 오가는 순간에도 결코 물러서지 않은 참군인이었다"고 전했다.서 회장은 또 "오늘도 안보와 평화를 위해 묵묵히 임무를 수행하는 장병들 덕분에 국민들이 일상을 누릴 수 있는 만큼 깊은 감사와 경의를 전한다"고 덧붙였다.제2연평해전은 지난 2002년 6월 29일, 한일 월드컵 열기가 이어지던 가운데 북한 경비정이 연평도 인근 북방한계선(NLL)을 침범해 해군 참수리-357호정을 기습 공격하면서 발발했다.당시 해군은 단호한 대응으로 북한 경비정을 격퇴하며 승리를 거뒀지만, 교전 과정에서 윤영하 소령(정장), 한상국 상사(조타장), 조천형 상사(사수), 황도현 중사, 서후원 중사가 전사했다. 중상을 입은 의무병 박동혁 병장은 치료를 이어가다 같은 해 9월 끝내 순직했다.