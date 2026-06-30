“어르신, 대상포진 백신 꼭 맞으세요”…용인시, 65세이상 예방접종 시행

1년 이상 용인에 거주한 65세 이상 시민 경제적 부담 경감

용 0 용인시보건소 관계자가 한 시민에게 예방접종을 하고 있다. /용인시

용인특례시가 다음달 13일부터 65세 이상 모든 시민에게 대상포진 백신을 접종하는 사업을 실시한다.30일 용인시에 따르면 이번 사업은 대상포진 예방접종 지원 조례 전부개정에 따라 면역력이 떨어진 고령층의 대상포진 발병과 합병증을 예방하고 고가의 접종 비용에 따른 시민의 경제적 부담을 덜어주기 위해 실시하는 것이다.눈에 띄는 대목은 당초 65세 이상 기초생활수급자를 대상으로 지원하는 사업의 범위를 확대했다는 점이다. 용인에 1년 이상 주민등록을 두고 거주한 65세 이상 고령층에게 본인부담금 없이 예방접종을 지원함으로써 시민의 건강권을 한층 강화했다.지원 대상은 대상포진 백신 미접종자다. 접종 희망자는 신분증과 주민등록초본을 지참해 지정 위탁의료기관을 방문하면 된다.접종은 연령별로 진행된다. 75세 이상 시민(1951년 12월 31일 이전 출생자)은 13일부터, 65~74세 시민(1952년 1월 1일~1961년 12월 31일 출생자)은 27일부터 접종할 수 있다.시는 사업 시행 이후 접종 실적을 지속적으로 관찰하고, 접종을 희망하는 시민이 누락되지 않도록 관리해 나갈 방침이다.이상일 시장은 "대상포진에 걸리면 상당한 통증과 후유증에 시달리는 경우가 많아 예방이 중요하다"며 "65세 이상 시민들이 경제적 부담 없이 예방접종을 받을 수 있도록 사업을 시행하는 만큼 지원 대상에 해당하는 시민의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 당부했다.