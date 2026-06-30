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건설·부동산 분양정보

한화 건설부문, 경남 ‘포레나힐스테이트 진주’ 8월 분양

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전원준 기자

승인 : 2026. 06. 30. 09:02

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총 1032가구 규모…398가구 일반분양
포레나힐스테이트 진주 조감도
한화 건설부문과 현대건설 컨소시엄이 경남 진주시 에 짓는 '포레나힐스테이트 진주' 아파트 조감도./한화 건설부문 컨소시엄
한화 건설부문과 현대건설 컨소시엄이 경남 진주시 일대에서 새 아파트를 선보인다.

한화 건설부문 컨소시엄은 오는 8월 진주시 '포레나힐스테이트 진주' 아파트를 공급할 예정이라고 30일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 최고 35층, 8개 동, 전용면적은 59~110㎡형 총 1032가구 규모로 조성된다.

전용별 가구 수는 △59㎡A 211가구 △59㎡B 21가구 △72㎡A 149가구 △72㎡B 96가구 △84㎡A 384가구 △84㎡B 103가구 △110㎡A 68가구다. 이 가운데 전용 59~84㎡ 398가구가 일반분양된다.

단지가 들어서는 이현동은 교육과 교통, 생활편의시설, 자연환경 등을 두루 갖춘 진주 원도심 생활권이다. 다만 이 일대에서는 2005년 이후 신규 아파트 공급이 없었던 만큼 신축 단지에 대한 희소성이 높은 지역으로 평가받는다.

특히 기존 아파트 대부분이 준공된 지 15년 이상 지난 가운데 공급되는 첫 정비사업 신축 단지라는 점이 특징이다. 포레나와 힐스테이트 브랜드가 함께 적용되는 진주 최초의 대형 건설사 컨소시엄 아파트이자 이현동 첫 메이저 브랜드 대단지라는 상징성도 갖췄다.

교통 여건도 우수하다. 단지와 가까운 진주대로와 순환로를 이용하면 시내 이동이 편리하고, 인접한 서진주IC를 통해 통영대전고속도로와 남해고속도로 진입이 수월해 사천과 창원 등 인근 지역으로 이동하기 쉽다. 진주시외버스터미널과 진주고속버스터미널은 차량으로 약 10분, KTX 진주역도 20분 안팎 거리에 위치해 광역 교통망 이용도 편리하다.

교육환경도 강점으로 꼽힌다. 촉석초와 대아중·고를 도보 약 10분 거리(네이버지도 기준)에서 통학할 수 있으며, 반경 약 1㎞ 내에는 봉원초, 봉곡초, 진주여중, 경진고 등 다수의 학교가 자리한다. 진주시립서부도서관과 평거동 학원가도 가까워 교육 인프라를 폭넓게 이용할 수 있다.

생활 편의시설도 풍부하다. 단지 반경 약 2㎞ 내에 하나로마트, 이마트, 롯데하이마트, 갤러리아백화점, 메가박스 등이 위치하며, 경상국립대학교병원과 진주고려병원도 차량으로 10분대에 이용 가능하다. 진주공설운동장과 야구장을 비롯해 숙호산, 석갑산 편백림공원 등 녹지 공간도 인접해 있다.

상품 설계에도 차별화를 뒀다. 일반적인 재건축 단지에서 많이 적용되는 3베이 대신 전용 59㎡ 전 가구에 4베이 판상형 설계를 적용했다. 남향 위주의 동 배치와 함께 채광과 통풍을 높였으며, 중소형 면적에서도 공간 활용도를 극대화하도록 설계했다.

주차 공간은 가구당 1.6대 수준으로 확보했으며, 각 라인마다 엘리베이터 1대를 설치한다. 중앙광장과 펫파크, 어린이놀이터, 주민운동시설을 비롯해 게스트하우스, 펫케어존, 사우나, 공유오피스, 스크린골프, 피트니스클럽, 키즈카페 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

이중석 ㈜한화 건설부문 분양소장은 "포레나힐스테이트 진주는 생활 인프라가 잘 갖춰진 이현동 핵심 입지에 들어서는 대형 브랜드 컨소시엄 단지인 만큼 차별화된 상품성과 주거 가치를 선보일 것"이라고 말했다.
전원준 기자

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