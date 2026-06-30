한국앤컴퍼니, KAIST와 AI 경진대회 개최…현업 데이터로 미래 기술 발굴

임직원·KAIST 대학원생 협업…제조·R&D·품질·SCM 현장 과제 AI로 해결

배터리 성능 예측 모델 대상…BMS 적용 가능한 AI 파이프라인 구축

'데이터·AI 드리븐' 전략 가속…산학협력 통해 AI 인재 육성 강화

[사진자료] 지난 23일 대전광역시 유성구 소재 한국테크노돔에서 열린 ‘제2회 한국앤컴퍼니그룹-KAIST AI 경진대회’ 최종 심사 및 시상식에서 수상자 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 0 지난 23일 대전광역시 유성구 소재 한국테크노돔(Hankook Technodome)에서 열린 '제2회 한국앤컴퍼니그룹-KAIST AI 경진대회' 최종 심사 및 시상식에서 수상자 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다./한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니그룹이 KAIST와 손잡고 인공지능(AI) 기반 현업 과제 해결에 나섰다. 임직원과 대학원생이 공동으로 프로젝트를 수행하며 제조와 연구개발(R&D), 품질, 공급망관리(SCM) 등 다양한 분야에서 AI 활용 가능성을 검증했다.30일 한국앤컴퍼니그룹은 KAIST 데이터사이언스대학원(GSDS)과 공동으로 '제2회 한국앤컴퍼니그룹-KAIST AI 경진대회'를 개최하고, 지난 23일 대전 한국테크노돔에서 최종 심사와 시상식을 진행했다고 밝혔다.이번 대회는 그룹 임직원의 현업 경험과 KAIST의 데이터사이언스 역량을 결합한 산학협력 프로그램이다. 임직원과 KAIST 대학원생이 한 팀을 이뤄 제조·R&D·품질·SCM 등 산업 현장에서 발굴한 과제를 AI 알고리즘으로 해결하는 방식으로 진행됐다.총 43개 팀이 참가를 신청했으며 서류 심사와 대학원생 매칭을 거쳐 16개 팀이 본선에 올랐다. 참가팀은 약 6주간 실제 현업 데이터를 활용해 프로젝트를 수행했고, KAIST 교수진이 정기 자문을 제공했다.심사 결과 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 2팀, 장려상 3팀 등 총 8개 팀이 수상했다.대상은 ES차세대전지개발담당 주은서·변혜민 팀의 '셀 데이터를 활용한 배터리 성능 예측 모델 구축' 프로젝트가 차지했다. 해당 팀은 배터리 셀 데이터를 기반으로 AI 모델과 데이터 증강 기법을 활용해 배터리 충전상태(SOC) 추정 정확도와 안정성을 높였으며, 배터리관리시스템(BMS) 양산 적용까지 고려한 통합 파이프라인을 구축해 높은 평가를 받았다.이 밖에도 시험 기간 단축, 자가 최적화 비전 검사 시스템 구축, TMS 마모 추정 기술 고도화, 그린타이어 내부 부적합 검출, 필드 품질 이슈 예측, 제동 성능 예측, SCM 특화 AI 에이전트 구축 등 다양한 프로젝트가 수상작으로 선정됐다.김성진 한국앤컴퍼니 디지털전략실 전무는 "올해 대회는 실제 현장의 DX·AX 과제를 현업과 KAIST 대학원생이 함께 해결했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 내외부 협력을 통해 AI를 활용한 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 인재 육성과 기술 내재화를 지속 추진하겠다"고 말했다.한편 한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장의 '데이터·AI 드리븐(Data·AI Driven)' 전략을 기반으로 그룹 차원의 디지털전환(DX)과 AI전환(AX)을 추진하고 있다. 사내 생성형 AI 서비스 '챗HK'와 번역 서비스 '컴HK'를 운영하는 등 AI 활용 범위를 확대하고 있으며, KAIST와는 2019년부터 산학협력을 이어오고 있다.