전남, 귀농·귀어 전국 1위…귀촌도 증가세 ‘전국 유일’

귀촌 가구 7.4%·인원 8% 증가…40대 이하 2만명 넘어

전남도 0 전남도가 귀농귀어 희망자를 대상으로 귀농귀어촌 사업 설명회를 진행하고 있다./전남도

전라남도가 지난해 전국에서 가장 많은 귀농·귀어 가구를 유치하며 대한민국 대표 귀농어귀촌 지역으로서의 입지를 다시 한번 확인했다. 전국적으로 귀촌 가구가 감소한 가운데서도 전남은 귀농·귀어는 물론 귀촌까지 모두 증가세를 기록했다.30일 전남도에 따르면 국가데이터처와 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 '2025년 귀농어·귀촌인 통계'를 분석한 결과, 지난해 전남의 귀농·귀어·귀촌 가구는 총 3만1546가구, 인원은 3만8564명으로 집계됐다. 가구 수는 전년보다 7.5% 늘었다귀농 가구는 1633가구(2068명)로 전년보다 7.7% 증가하며 전국 전체 귀농 가구의 18.7%를 차지하며 지난 2020년 이후 5년 만에 전국 1위 자리에 우뚝 섰다.귀어 가구도 전년보다 19.6% 급증한 232가구(303명)로, 전국 귀어 가구 10곳 중 4곳이 전남을 선택하며 전국 1위 자리를 지켰다.귀촌 분야 역시 전국적인 감소세와 대조를 보였다. 전국 귀촌 가구 수가 전년보다 0.5% 소폭 감소한 반면, 전남의 귀촌 가구는 2만 9681가구로 전년보다 7.4% 늘었으며 인원도 약 8% 증가했다.이는 40대 이하 귀촌인이 59%(2만 1204명)를 차지해 귀촌 인구 증가의 주요 요인으로 파악된다.이 같은 성과는 '농어촌 기본소득 시범사업' 추진, 파격적 주거 지원책인 '전남형 만원주택'과 '새뜰하우스 지원사업' 등 정주 여건 개선 정책이 현장에서 실질적 효과를 발휘한 것으로 풀이된다.여기에 예비 귀농·귀어·귀촌인을 대상으로 한 상담·교육, '전남에서 살아보기', '우수창업 활성화 지원' 등 촘촘한 단계별 맞춤형 유치 전략이 정교하게 맞물리며 시너지 효과를 낸 것으로 판단된다.윤연화 도 인구청년이민국장은 "귀촌 가구 감소세에도 불구하고 전남의 귀농·귀어·귀촌 유입이 증가한 것은 고무적 성과"라며 "주거·일자리·공동체·소득 지원이 연계된 정착 지원 체계를 강화해 귀농·귀어·귀촌인이 찾고 머무는 전남광주통합특별시를 열어가는 데 힘쓰겠다"고 말했다.