닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

무안군, 치매환자 맞춤형 사례관리 강화…돌봄 공백 해소 나서

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010467

글자크기

닫기

무안 이명남 기자

승인 : 2026. 06. 30. 11:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

치매환자 지역사회 돌봄 강화…의료·복지 연계 확대
무안군치매안심센터
무안군치매안심센터는 치매환자의 돌봄 사각지대 해소를 위한 2026 치매사업관리위원회 회의를 개최하고 있다./무안군
전남 무안군치매안심센터가 치매환자의 돌봄 공백을 줄이고 지역사회 중심의 맞춤형 지원을 강화하기 위해 치매사업관리위원회를 열고 사례관리 대상자 지원 방안을 논의했다.

무안군은 최근 보건소 3층 청춘프로그램실에서 '2026년 치매사업관리위원회'를 개최했다고 30일 밝혔다.

치매사업관리위원회는 치매환자와 가족의 다양한 욕구를 파악하고 사례관리 대상자 선정과 지원방안 마련, 지역자원 발굴·연계 등을 위해 운영되는 협의체로, 지역사회 유관기관과의 협력을 통해 맞춤형 사례관리 서비스를 제공하는 데 목적을 두고 있다.

회의에는 치매안심센터를 비롯해 무안병원 신경과 전문의, 무안경찰서, 에덴재가복지센터 등 관계기관 위원 10명이 참석해 사례관리 대상자 11명의 건강 상태와 생활환경, 가족 돌봄 여부, 사회적 지지체계 등을 종합적으로 검토하고 신규 사례관리 대상자 선정 여부를 심의했다.

또 치매로 일상생활에 어려움을 겪는 대상자들이 필요한 의료·복지 서비스를 적기에 제공받을 수 있도록 지역사회 자원 연계 방안과 맞춤형 지원체계 강화 방안에 대해서도 다양한 의견을 나눴다.

맞춤형 사례관리는 돌봄이 필요하거나 복합적인 건강·복지 문제를 가진 치매환자를 발굴해 지속적인 상담과 서비스 연계를 제공함으로써 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원하고, 치매환자와 가족의 삶의 질 향상을 위해 추진되고 있다.

송미영 보건소장은 "치매환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 생활할 수 있도록 의료·복지기관과의 협력을 더욱 강화하고, 대상자 중심의 맞춤형 사례관리를 통해 촘촘한 치매 돌봄체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

“허술하게 지은 1층 위에 2층·3층 쌓는 격…형사사법체계 재설계해야”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[취재후일담] 감사원과 ‘두 원장’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다

운전면허증 온라인 재발급 때도 사진 변경 가능해진다

100℃ 스팀에 15㎝ 빌트인까지…LG, 청소로봇 ‘로니’ 출격

하나카드, 제2금융권 첫 ‘카드론·신용대출 연 12% 상한’ 도입