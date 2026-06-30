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정치 청와대

李대통령 “호르무즈 우리 선박, 두 척 제외 모두 빠져나와”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 06. 30. 10:32

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발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-5699>
이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령은 30일 "호르무즈 해협에 있던 우리 선박 대부분이 위험지역을 벗어났다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "호르무즈 해협의 우리 선박 중에 사정이 있어서 나올 수 없는 두 척을 빼고 모든 선박이 어느 나라보다 빠르게 해협을 다 빠져나왔다. 지금 한 척은 빠져나오는 중인데 위험지역은 거의 벗어났다고 한다"며 이같이 말했다.

앞서 해양수산부는 전날 한국 선박 2척이 추가로 호르무즈 해협을 빠져나와 해협 내부에 3척만 남았다고 언급한 바 있다. 이후 추가 대피가 이어진 것으로 보인다.

이 대통령은 "이는 모두 정부를 믿고 힘을 모아준 국민 여러분의 덕분이고 해양수산부·외교부·국가정보원 등 관련 부처 공무원들이 참으로 애쓴 결과"라고 격려했다.

다만 이 대통령은 "아직 위기가 끝나지 않았다"며 "종전이 이뤄진다 해도 세계 경제가 완전히 정상화하는 데 상당한 시간이 소요될 것"이라고 말했다.

그러면서 "중장기 차원에서 더 효율적이고 집중적인 위기관리가 필요하다"며 "내각을 중심으로 비상 대응 체제를 더 확실히 하고, 에너지와 원자재 공급망 다변화 등 장기 과제도 흔들림 없이 이어가 달라"고 덧붙였다.
박영훈 기자

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