KB금융, 배달 라이더 등 ‘긱워커’ 맞춤형 금융지원…전용상품 출시

전용 통장·대출·요금제 출시…주유·통신·보험료 할인

[사진자료] KB금융그룹 건물 전경사진_001_가로 0 KB금융그룹 본사 전경.

KB금융그룹이 배달라이더 등 플랫폼 종사자를 대상으로 전용 금융상품과 보험 혜택을 묶은 지원 체계를 마련한다.KB금융그룹은 오는 7월 1일 긱워커(Gig Worker)를 위한 맞춤형 금융지원 체계를 마련하고, 플랫폼 종사자의 제도권 금융 접근성 확대에 나선다고 30일 밝혔다. 긱워커는 플랫폼을 기반으로 일감을 수주하고 대가를 받는 경제활동 종사자를 뜻한다. 배달라이더와 대리운전 기사, 물류업 종사자 등이 해당된다.KB금융은 그룹 차원의 '긱워커 금융 생태계'를 구축할 계획이다. KB국민은행과 KB국민카드, KB손해보험 등 그룹의 주요 계열사들이 플랫폼 종사자의 소득 형태와 경제활동 특성을 반영한 금융 서비스를 제공하는 방식이다.먼저 KB국민은행은 긱워커 전용 파킹통장과 대출 상품, 통신 요금제를 선보인다. 긱워커 전용 통장인 'KB 프리N통장'의 경우 플랫폼 정산금 등 수시로 들어오는 소득을 관리할 수 있도록 설계됐다. 비정기소득에 대한 금융 우대도 확대한다. 정기 급여가 아닌 플랫폼 정산금 등 비정기소득도 'KB스타뱅킹 급여클럽 서비스'의 급여 실적으로 인정해 급여 이체 고객과 동일한 우대 혜택을 제공한다는 방침이다.청년 배달 플랫폼 종사자를 위한 미소금융 상품도 선보인다. KB국민은행은 올해 3분기 중 서민금융진흥원과 협업해 경제활동 초기 단계에 있는 청년 긱워커를 대상으로 배달용 이륜차 구입자금을 지원할 계획이다. 통신 분야에서는 배달플랫폼 라이더를 위한 KB리브모바일 전용 요금제를 출시한다. 지도 서비스와 배달 앱 사용으로 데이터 사용량이 많은 라이더 고객군을 고려해, 고용량 요금제 출시 및 주유 쿠폰과 단말기 구매 지원 혜택 등도 제공한다.KB국민카드는 이동이 잦은 긱워커의 소비 패턴을 반영한 'KB 온더고(On the Go) 체크카드'를 출시한다. 주유와 통신료, 식음료 할인 혜택을 내세운 점이 특징으로, 배달플랫폼 라이더를 대상으로는 자동차·이륜차 보험료 할인 혜택도 제공한다. 보험료 할인은 KB손해보험 상품과 연계된다. KB손해보험은 이륜차 배달 종사자를 대상으로 '라이더 안전교육 할인특약'을 운영 중이다. 산업안전보건공단의 온라인 안전교육을 이수한 이륜차 배달 운전자에게 자동차보험료 5%를 할인해 주는 상품이다.KB금융 관계자는 "긱워커는 플랫폼 경제와 디지털 전환을 이끌어가는 새로운 경제 주체이자 미래 금융의 중요한 고객군으로 성장하고 있다"며 "KB금융은 다양한 소득 형태와 경제활동 특성을 반영한 맞춤형 금융서비스를 통해 포용금융의 저변을 넓히고, 고객과 함께 성장하는 금융 생태계를 만들어갈 것"이라고 말했다.