닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 아시아·호주

파키스탄, 또 아프간 공습…민간인 36명 사망

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010551

글자크기

닫기

정리나 하노이 특파원

승인 : 2026. 06. 30. 12:25

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

구조 나선 주민에 2차 타격, 부상자 160명 넘어
아프간 "비겁한 침략, 보복할 것"…파키스탄 "무장 세력 소탕"
2월 이후 교전 수백 명 사망, 중국 중재에도 긴장 고조
AFGHANISTAN PAKISTAN CONFLICT <YONHAP NO-5371> (EPA)
지난 29일(현지시간) 아프가니스탄 팍티아주 참카니 지역 만다켈 마을에서 파키스탄군의 공습으로 파손된 가옥의 모습/EPA 연합뉴스
파키스탄군이 아프가니스탄 접경 3개 주에 야간 공습을 감행해 민간인 최소 36명이 숨지고 160명 이상이 다쳤다.

30일(현지시간) AP통신 등에 따르면 파키스탄군은 지난 28일 밤부터 전날 사이 아프간 팍티아·팍티카·쿠나르 주에 지상 작전과 공습을 병행했다. 아타울라 타라르 파키스탄 정보장관은 이번 작전으로 무장 세력 29명을 사살하고 무기·탄약 비축시설을 파괴했다고 밝혔다.

피해가 가장 컸던 팍티아주 참카니 지구에서는 이중 타격이 이뤄졌다. 함둘라 피트랏 아프간 탈레반 정부 부대변인에 따르면 파키스탄군이 먼저 민가 한 채를 타격해 노인과 어린이 1명이 숨졌고, 구조에 나선 주민들이 모이자 같은 지역에 2차 공습을 가해 28명이 추가로 사망하고 158명이 다쳤다. 팍티카주 기얀 지구에서도 민가가 타격받아 여성과 어린이 등 6명이 숨졌다.

아프간 탈레반 정부는 이번 공습을 "비겁한 침략 행위이자 만행"으로 규정했다. 그러면서 "적절한 시기에 반드시 보복할 것"이라고 밝혔다.

파키스탄은 지난 28일 자국 내에서 벌어진 무장 세력 공격에 대한 대응이란 입장이다. 지난 28일 최대 도시 카라치에서 준군사조직 레인저스 지역사령부를 겨냥한 공격이 벌어져 군인 3명이 숨졌는데, 군 당국은 부상 상태로 붙잡힌 피의자가 아프간 국적이라고 밝혔다. 카라치 공격의 배후는 파키스탄 탈레반(TTP) 분파인 자마아툴아흐라르가 자처했다.

타라르 장관은 무장 세력의 배후로 인도를 지목하며 "외국이 후원하는 테러를 근절하겠다"고 했으나, 란디르 자이스왈 인도 외교부 대변인은 "근거 없는 주장"이라며 즉각 부인했다. 그는 오히려 파키스탄이 "자국 영토 내 테러 기반시설에 대해 실질적 조치를 취해야 한다"고 반박했다.

이번 공습은 3주 전 파키스탄이 아프간 내 무장 세력 은신처를 공습한 뒤 약 한 달간 이어진 소강상태를 깨뜨린 것이다. 파키스탄 당국은 접경 지역에 불안한 소강상태가 유지되고 있으며 군이 고도 경계 태세를 이어가고 있다고 전했다.

앞서 지난 2월 파키스탄이 아프간 영토 내 공습을 단행하고 아프간이 보복 공습에 나선 이후 양국에선 수백 명이 숨졌다. 중국이 4월 양측을 초청해 분쟁을 확대하지 않기로 합의를 이끌어냈지만, 교전은 멈추지 않았다. 이번 공습으로 3주 전 파키스탄이 아프간 내 무장 세력 은신처를 공습한 뒤 약 한 달간 이어진 소강상태도 깨졌다.
정리나 하노이 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

“허술하게 지은 1층 위에 2층·3층 쌓는 격…형사사법체계 재설계해야”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

[취재후일담] 감사원과 ‘두 원장’

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다

운전면허증 온라인 재발급 때도 사진 변경 가능해진다

100℃ 스팀에 15㎝ 빌트인까지…LG, 청소로봇 ‘로니’ 출격

하나카드, 제2금융권 첫 ‘카드론·신용대출 연 12% 상한’ 도입