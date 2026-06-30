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경남도·경남교육청, 특목고 설립·결식아동 지원 맞손

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창원 허균 기자

승인 : 2026. 06. 30. 15:14

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민선 9기 인수위, 3자 협의체 구성 광역단위 체계 논의
경남대도약준비팀_+도교육청+인수위+간담회+(1)
민선 9기 출범을 앞두고 경남도와 경남교육청 인수위원회 간의 상생과 협력을 위한 간담회를 개최했다./ 경남도
민선 9기 출범을 앞둔 경남도와 경남교육청이 특수목적고등학교 설립과 방학 중 결식아동 지원 확대를 위한 협력체계를 구축하기로 했다. 교육과 복지 분야의 공동 현안을 함께 해결하기 위해 지방행정과 교육행정 간 협력을 강화한다는 방침이다.

경남대도약준비팀과 경남교육감직인수위원회는 30일 간담회를 열고 교육·복지 정책의 연계 방안과 협력 과제를 논의했다.

양측은 지역 우수인재 유출을 막기 위한 특수목적고등학교 설립 필요성에 공감하고, 경남도와 경남교육청, 시·군이 참여하는 3자 협의체를 구성하기로 했다. 협의체에서는 학교 설립 방향과 기관별 역할, 예산 분담 방안 등을 단계적으로 논의할 예정이다.

방학 기간 돌봄 취약 아동의 급식 공백을 줄이기 위한 협력도 추진한다. 학교와 마을, 가정을 연계한 맞춤형 지원체계를 구축해 결식 우려 아동에 대한 지원을 확대할 계획이다.

이와 함께 교육부의 교육혁신선도지역 지정 추진 과정에서도 협력을 이어간다. 경남도는 앞으로 시·군 협력회의 등에서 교육청의 관련 안건이 원활하게 논의될 수 있도록 행정적 지원에 나설 예정이다.

양 기관은 앞으로도 실무 협의체를 상시 운영하며 교육과 복지 분야 협력을 지속적으로 확대해 나가기로 했다.

경남대도약준비팀 관계자는 "교육은 지역의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 분야"라며 "도와 교육청이 정책을 함께 설계하고 추진해 도민이 체감할 수 있는 협력 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
허균 기자

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