코레일 자회사 통합 확정…유통·물류·고객서비스 재편

공운위 의결…고용승계 원칙 속 단계적 통합 추진

코레일관광개발·코레일네트웍스 '고객서비스' 통합

코레일유통·코레일로지스 '유통·물류' 회사로 재편

코레일테크는 유지관리 전문회사로 기능 강화

2026040701000706500037451 0 김태승 코레일 사장(사진 가운데)이 지난 4월 수서행 KTX 운전실에서 운행 안전을 점검하고 있다./한국철도공사

정부가 한국철도공사(코레일) 자회사 5곳을 3개 전문회사로 통합하는 방안을 최종 확정했다. 지난해 말부터 태스크포스(TF)와 노사정협의체를 통해 논의를 이어온 끝에 공공기관운영위원회 의결을 마치면서 자회사 개편이 본궤도에 오르게 됐다. 다만 기관 통합 이후 세부 기능 조정과 처우 개선 등 후속 과제가 남아 있어 실제 통합 작업은 이제부터가 시작이라는 평가가 나온다.재정경제부와 국토교통부는 30일 열린 제8차 공공기관운영위원회에서 '한국철도공사 자회사 효율성 제고를 위한 통합방안'을 심의·의결했다고 밝혔다. 통합안에 따르면 현재 코레일유통, 코레일관광개발, 코레일네트웍스, 코레일로지스, 코레일테크 등 5개 자회사는 고객서비스와 유통·물류, 유지관리 등 3개 전문회사 체제로 재편된다.우선 코레일관광개발과 코레일네트웍스는 고객서비스 전문회사로 통합된다. 역무와 승무, 관광서비스 기능을 연계해 철도 이용객의 편의를 높이고 고객 접점을 일원화한다는 계획이다. 코레일유통과 코레일로지스는 유통·물류 전문회사로 통합해 철도를 중심으로 한 공공 유통·물류망을 구축한다. 코레일테크는 시설과 차량 유지관리 전문회사로 운영하며 철도 안전과 유지보수 역량을 강화하기로 했다.정부는 이번 통합을 통해 고객서비스 창구를 일원화하고 공공 유통·물류 체계를 구축하는 한편 시설과 차량 유지관리 전문성을 높여 철도 서비스 품질과 안전성을 동시에 끌어올린다는 구상이다.이번 통합안은 지난해 12월부터 운영된 자회사 효율화 TF와 노사정협의체 논의를 거쳐 마련됐다. 국토부는 코레일과 5개 자회사, 한국교통연구원, 민간 전문가 등이 참여한 TF를 통해 모두 9차례 회의를 진행했으며, 자회사별 노조 릴레이 면담과 노사정협의체 회의를 통해 현장 의견을 수렴했다고 설명했다.정부는 앞으로 기관 통합을 위한 행정절차를 마친 뒤 통합 자회사를 중심으로 세부 업무와 기능 조정에 착수할 예정이다. 중복 업무는 연계·통합하고 고객 편의와 직접 관련성이 낮은 사업은 재구조화하는 등 기능을 재편해 운영 효율성을 높인다는 방침이다.노사정협의체도 통합 이후 계속 운영된다. 정부는 자회사 직원의 고용을 승계하는 것을 원칙으로 임금체계와 근무환경, 복리후생 등 처우 개선 방안을 지속적으로 논의할 계획이다. 앞서 노조는 통합 과정에서 고용안정과 근로조건 개선이 함께 추진돼야 한다고 요구해 왔다.국토교통부는 "이번 자회사 통합은 단순한 기관 통합이나 비용 절감을 위한 것이 아니라 국민 서비스 향상과 철도 안전 강화를 위한 것"이라며 "고용승계를 바탕으로 자회사 직원의 고용안정을 유지하고 관계기관과 지속적으로 협의해 나가겠다"고 밝혔다.