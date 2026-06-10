[단독] 코레일 자회사, 네트웍스 등 3곳으로 통합 유력

국토부, 코레일 자회사 3개 통합안 마련

노사정협의체 통합안 놓고 재경부 협의

수익성, 노조 구성, 코레일 지분율 변수

8월 말 통합 목표, 공운위 심의가 관건

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정부가 코레일의 5개 자회사를 3개 회사로 통합하는 방안을 추진한다. 국토교통부는 노사정협의체 논의와 연구용역 결과를 바탕으로 자회사 통합 방안을 마련해 관계부처와 협의에 나설 계획이다. 업계에서는 자회사 통합의 큰 틀이 사실상 정리된 것으로 보고 있지만 통합 대상과 방식, 통합 이후 처우 개선 방안 등을 놓고는 여전히 이견이 남아 있어 최종안 확정까지 진통이 예상된다.10일 국토교통부와 철도업계 등에 따르면 국토부는 4차례에 걸친 노사정협의체 논의와 연구용역 결과를 토대로 코레일 산하 5개 자회사를 3개 회사로 재편하는 방안을 추진하고 있다. 재정경제부 등 관계부처 협의와 공공기관운영위원회 심의를 거쳐 8월까지 최종 통합을 마무리한다는 구상이다.국토부 철도국 관계자는 "일단 코레일 자회사를 3개로 조정하는 안을 우선순위에 두고 노조 등의 의견 수렴을 하고 있다"며 "고속철도 통합 직전인 8월말을 목표로 하고 있지만 재경부와의 협의 과정이 남아있어 확답이 어렵다"고 말했다.업계 안팎에서는 코레일 자회사 통합안을 놓고 다양한 시나리오가 거론되고 있다. 코레일네트웍스, 코레일유통과 코레일관광개발, 코레일테크와 코레일로지스를 각각 묶는 방안이 대표적이다.일각에서는 사업 성격에 따라 수익형과 기능형으로 자회사를 재편하는 관측이 나온다. 실제 코레일유통은 2024년 기준 매출 2551억원으로 자회사 가운데 가장 높은 실적을 기록했고, 코레일테크는 철도 시설 유지보수와 차량 정비 등 철도 운영과 관련된 업무를 담당하고 있다.노사 관계와 지분 구조 역시 주요 변수로 꼽힌다. 특히 코레일테크는 5000명이 넘는 인력을 보유한 최대 자회사로 통합 이후 노사 체계 개편 과정에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 철도노조 측은 자회사별 노조 구성과 상급단체가 서로 다른 만큼 임금체계와 단체협약, 노조 대표성 문제 등을 둘러싼 조정이 불가피할 것으로 보고 있다.코레일관광개발도 변수다. 다른 자회사들이 사실상 코레일 완전자회사에 가까운 것과 달리 코레일관광개발의 코레일 지분율은 60.8% 수준에 그친다. 업계에서는 외부 주주와의 이해관계 조정이 필요한 만큼 통합 방식에 따라 추가 협의가 이뤄질 가능성이 있다고 보고 있다.철도노조는 최근 논의의 초점이 통합 초기에 제기된 본사 직고용에서 통합 이후 처우 개선에 맞춰져 있다고 설명했다. 노사정협의체에서 국토부와 임금체계와 근무형태, 복리후생 개선 방안 등을 논의하고 있으며 관련 내용을 담은 합의서를 이달 안에 마련한다는 계획이다.정명재 철도노조 비정규조직국장은 "지금은 자회사 통합이 먼저라면 일단 수용하고 향후 처우 문제 등의 큰 방향점을 담은 합의 내용을 문서화할 계획"이라며 "직접고용이나 인소싱에 대해 무조건 안 된다는 것이 아니라 생명·안전 업무와 관련한 문제인 만큼 노사정이 중장기적으로 논의를 이어갈 필요가 있다는 공감대가 형성돼 있다"고 말했다.다만 통합 일정이 계획대로 진행될지는 아직 불확실하다. 조직 기능 조정의 권한을 쥐고 있는 재경부는 아직 국토부로부터 공식적인 통합안을 전달받지 못한 상태로, 8월 통합을 완료하기엔 여러 절차기 남아 있어 물리적 시간이 소요될 수 있다.재경부 공공정책국 관계자는 "통합안이 오더라도 단독 안건으로 갈지, 다른 공공기관 구조조정 방안과 함께 검토할지 등을 종합적으로 판단해야 한다"며 "다만 국토부가 정부 조직개편 통합안의 전체적인 내용에 맞춰서 적절한 모습을 갖추고 있는지에 대해선 의문이 있다"고 설명했다.