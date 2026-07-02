[카드뉴스] 뜨거운 물이 더 깨끗하다? …‘의외로 잘못 알고 있는 세탁 습관’

옷을 망칠 수도 있습니다.

작은 습관 하나만 바꿔도 옷의 수명과 세탁 효과는 크게 달라집니다.

뜨거운 물이 더 깨끗하다?

뜨거운 물은 모든 옷에 좋은 것이 아닙니다.

일부 소재는 수축, 변형, 색 빠짐 이 생길 수 있습니다.

세탁 온도는 오염 정도보다 의류 소재에 맞춰 선택하는 것이 가장 중요합니다.

세제를 많이 넣으면 더 잘 빨린다?

세제를 과하게 넣으면 잔여 세제가 남고 헹굼이 어려워질 수 있습니다.

권장량 이상의 세제는 세탁력을 높이기보다 세제 찌꺼기를 남길 가능성이 커집니다.

수건에는 섬유유연제를 꼭 써야 한다?

수건은 섬유유연제를 자주 사용하면 흡수력이 떨어질 수 있습니다.

섬유유연제는 수건 섬유를 코팅해 물을 흡수하는 능력을 낮출 수 있습니다.

지퍼는 열어서 세탁?

열린 지퍼는 다른 옷을 긁거나 원단 손상의 원인이 될 수 있습니다.

지퍼는 잠그고, 단추는 풀어 세탁하는 것이 의류 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다.

운동화는 세탁기에 그냥 넣는다?

운동화는 소재에 따라 세탁기 사용이 오히려 손상을 만들 수도 있습니다.

가죽이나 접착식 운동화는 세탁기보다 손세탁을 권장하는 경우가 많습니다.

검은 옷은 뒤집어서 세탁하세요

검은 옷은 뒤집어서 세탁하면 색 바램과 프린트 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다.

세탁 중 발생하는 마찰을 줄여 색상과 프린트가 더 오래 유지됩니다.

세탁은 '많이'보다 '제대로'

올바른 세탁 습관은 옷을 오래 입는 가장 쉬운 방법입니다.

· 세탁 라벨 확인하기

· 권장량만큼 세제 사용하기

· 소재에 맞게 세탁하기

올바른 세탁 습관은 의류의 형태와

색상을 오래 유지하고 불필요한 교체 비용도 줄여줍니다.