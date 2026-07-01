동국제강·동국씨엠, 지속가능경영보고서 발간…ESG 성과 공개

스마트팩토리 4.0 추진 속도

탈탄소 규제 대응 '경쟁력' 구축

(사진자료) 동국제강 지속가능경영보고서 표지 0 동국제강 2025 지속가능보고서 표지./동국제강

동국제강그룹 철강사업법인 동국제강과 동국씨엠이 각 사 사업 특성에 맞춘 ESG(지속가능) 경영 성과를 공개했다. 동국제강은 탄소 감축과 공급망 온실가스 관리 체계 구축을 강조하고 동국씨엠은 글로벌 ESG 이니셔티브 검증 성과와 통상 규제 대응 역량을 소개했다.1일 동국제강그룹 철강사업법인 동국제강과 동국씨엠은 '2026년 지속가능경영보고서'를 발간했다고 밝혔다.양사는 이번 보고서를 통해 ESG(지속가능) 경영 목표와 추진 현황, 주요 성과를 공개했다. 보고서에는 정보의 연속성을 높이기 위해 2025년 활동 성과와 2026년 상반기 현황이 함께 담겼다.동국제강은 '스틸 포 그린'(Steel for Green)을 슬로건으로 탄소중립 달성을 위한 성과와 ESG 영역별 추진 현황을 소개했다. 특히 판매 포트폴리오 확대 성과와 제조 혁신을 위한 '스마트 팩토리 4.0' 추진 현황을 공개했다.주요 ESG 성과로는 탄소배출 감축 노력과 공급망 온실가스 배출량(Scope 3) 산정 및 제3자 검증 체계 구축을 제시했다. 사회·지배구조 부문에서는 가족친화기업 인증 취득, 동반성장 펀드 조성, 주주 친화 배당 정책 수립 등을 담았다. 동국제강은 2025년 한국ESG기준원(KCGS) 기업 평가에서 통합 A등급을 획득한 바 있다.동국씨엠은 '클린 무브, 그린 스틸'(Clean Move, Green Steel)을 슬로건으로 전사적 ESG 책임경영 체계 정착 과정을 보고서에 담았다. 글로벌 보호무역주의 확산과 탄소국경조정제도(CBAM) 본격화 등 급변하는 통상 환경에 대응하기 위한 규제 대응 성과도 강조했다.특히 동국씨엠은 글로벌 ESG 이니셔티브 공식 검증 성과를 처음으로 공개했다. 탄소정보공개프로젝트(CDP) 등급 획득과 에코바디스(EcoVadis) 메달 수훈, 아주스틸 인수를 통한 사업 경쟁력 강화, 자연자본 재무정보 공개(TNFD) 가이드라인 도입 등이 주요 내용이다.동국제강그룹은 지주사와 철강사업법인 2개사로 인적분할한 이후 각 사 사업 특성에 맞춘 ESG 경영 모델을 고도화하고 있다. 향후 기후변화와 글로벌 규제 장벽에 대응해 실질적인 ESG 성과를 창출하고, 관련 현황과 성과를 투명하게 공개해 지속 가능한 철강기업으로 자리매김한다는 계획이다.