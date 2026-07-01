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건설·부동산 업계소식

GS건설, 국토부 상호협력평가 4년 연속 ‘최우수’…상생경영 성과 인정

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김다빈 기자

승인 : 2026. 07. 01. 09:34

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허윤홍 GS건설 대표 (왼쪽 두번째)와 협력사 대표들이 지난해 10월 진행된 '그랑 파트너스 피에스타'에서 의견을 나누고 있다./GS건설
GS건설이 국토교통부의 건설사업자 간 상호협력평가에서 4년 연속 최우수 등급을 획득하며 협력사와의 상생경영 성과를 인정받았다.

GS건설은 국토교통부가 발표한 '2026년도 건설사업자 간 상호협력평가'에서 95점 이상을 받아 최우수 등급을 획득했다고 1일 밝혔다.

앞서 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서도 5년 연속 최우수 등급을 받은 데 이어, 이번 평가에서도 최고 등급을 유지하며 협력사와의 동반성장 노력을 다시 한번 인정받았다.

건설사업자 간 상호협력평가는 건설사업자 간 협력관계 구축과 건설산업의 균형 발전, 건설공사의 효율적 수행을 유도하기 위해 시행되는 제도다. 협력업체와의 공동도급 및 하도급 실적, 협력업체 육성, 신인도 등을 종합 평가해 등급을 부여한다.

최우수 등급을 받은 건설사는 조달청 공공입찰 참가자격 사전심사(PQ) 가점과 건설산업기본법상 벌점 감경 등 공공 발주사업에서 각종 인센티브를 받을 수 있다.

GS건설은 이번 성과가 협력사의 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 운영해 온 상생협력 프로그램의 결과라고 설명했다.

회사는 자체 상생협력 프로그램인 'Great Partnership Package'를 통해 준법경영 및 공정거래 질서 확립, 금융·경영 지원, 협력사 경쟁력 강화, 수평적 소통 강화 등 4개 분야의 지원체계를 운영하고 있다.

공정경쟁낙찰제를 비롯해 협력사 실무자 교육, 경영지원금과 상생펀드 등 금융·경영 지원을 제공하고 있으며, 정기 간담회와 우수 협력사 포상을 통해 협력사와의 협력관계도 강화하고 있다.

GS건설 관계자는 "협력사의 경쟁력이 곧 GS건설의 경쟁력이라는 인식 아래 다양한 상생협력 제도를 운영하고 있다"며 "앞으로도 협력사와 함께 지속가능한 성장을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
김다빈 기자

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