한화 건설부문, 국토부 건설사업자간 상호협력평가서 2년 연속 최우수 등급

서울 장교동 한화빌딩 전경 0 서울 중구 장교동 한화빌딩 전경./한화

한화 건설부문이 국토교통부 '건설사업자간 상호협력평가'에서 2년 연속 최고 등급을 받았다.한화 건설부문은 국토부 '2026년 건설사업자간 상호협력평가'에서 최우수 등급을 획득했다고 1일 밝혔다.건설사업자간 상호협력평가는 종합·전문건설사와 대형·중소 건설사 간 협력체계 구축을 통해 건설산업의 상생과 시공 품질 향상을 유도하기 위해 국토교통부가 매년 시행하는 제도다. 공동도급과 하도급 실적, 협력업체 육성 노력, 신인도 등을 종합적으로 평가해 등급을 부여한다.올해 최우수 등급을 받은 대형 건설사는 한화 건설부문을 비롯해 총 28곳이다. 최우수 기업에는 조달청과 지방자치단체 공공공사 입찰 시 사업수행능력평가(PQ) 가점과 시공능력평가액 산정 가산점 등의 혜택이 주어진다.한화 건설부문은 공정거래 문화 확산과 협력사 경쟁력 강화, 소통 확대를 동반성장 전략의 핵심으로 삼고 다양한 상생 프로그램을 운영하고 있다.올해도 205개 협력사와 공정거래 협약을 체결해 협약 이행에 나서고 있으며, 2007년부터 공정거래위원회의 4대 실천사항을 사규에 반영하는 등 공정한 거래 문화 정착에도 힘쓰고 있다.이 같은 노력에 힘입어 한화 건설부문은 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서도 9년 연속 '우수' 이상 등급을 유지하며 상생경영 성과를 이어가고 있다.협력사의 경영 안정을 위한 금융 및 경영 지원도 지속하고 있다. 동반성장 자금 직접 대여와 동반성장 펀드 조성, 계약금액의 최대 100%까지 이용할 수 있는 매출채권 담보대출 제도 등을 운영 중이다. 아울러 경영닥터제와 ESG 컨설팅, 협력사 교육 지원도 확대하며 협력사의 경쟁력 제고를 지원하고 있다.현장 중심의 소통도 강화하고 있다. 우수협력사 간담회와 공종별 간담회를 정기적으로 열어 현장의 의견을 수렴하고 있으며, 한화이글스 경기 단체 관람과 한화 교향악축제 초청 등 문화 교류 프로그램을 통해 협력사와의 유대도 넓혀가고 있다.김우석 한화 건설부문 대표이사는 "협력사의 기술력과 현장 경쟁력이 곧 회사의 경쟁력"이라며 "단순한 지원을 넘어 서로의 전문성을 높이고 함께 성과를 창출하는 지속 가능한 파트너십을 구축해 나가겠다"고 말했다.