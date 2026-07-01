37돌 맞은 호반그룹…김선규 회장 “정직·원칙 아래 지속 가능 성장 이어가야”

김선규 호반그룹 회장 0 김선규 호반그룹 회장이 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 열린 창립 37주년 기념식에서 발언하고 있다./호반그룹

호반그룹이 창립 37주년을 맞아 핵심 가치와 실행력을 앞세워 지속 가능한 성장과 미래 경쟁력 강화 의지를 다졌다.호반그룹은 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 창립 37주년 기념식을 열었다고 1일 밝혔다.이날 행사에는 김상열 호반장학재단 이사장, 우현희 호반문화재단 이사장, 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장 등 그룹 주요 경영진과 계열사 임직원, 협력사 관계자들이 참석했다.김선규 회장은 기념사에서 "인화단결과 정직·원칙이라는 핵심 가치를 바탕으로 열린 소통 문화를 정착시키고 실행력을 더욱 강화해야 한다"며 "이를 통해 지속 가능한 성장을 이어가자"고 말했다.또 그는 "'위닝 스피릿(Winning Spirit)'을 조직 문화로 더욱 확고히 해야 한다"며 "어려운 경영환경 속에서도 '결국 우리는 해낸다'는 자신감과 치밀한 실행력으로 목표를 달성하고 새로운 미래를 함께 만들어 가자"고 강조했다.기념식에서는 호반건설과 호반산업, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 삼성금거래소, 대아청과 등 주요 계열사에서 장기 근속한 임직원 241명에게 근속패와 포상을 수여했다. 아울러 20여 개 우수 협력사에는 상생협력 지원금을 전달하며 동반성장 의지를 재확인했다.호반그룹은 창립 이후 건설을 주력으로 성장해 제조와 유통, 레저, 금융 등으로 사업 포트폴리오를 확대해 왔다. 최근에는 인공지능(AI) 전환 흐름에 맞춰 그룹 차원의 AI 활용 역량을 높이고 디지털 혁신을 추진하는 등 미래 성장동력 확보와 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.협력사와의 상생도 지속적으로 강화하고 있다. 호반그룹은 2018년부터 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금에 총 1066억원을 출연해 협력사의 기술혁신과 경쟁력 강화를 지원하고 있으며, 다양한 상생 프로그램을 통해 지속 가능한 산업 생태계 조성에도 힘을 쏟고 있다.