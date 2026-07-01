닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

37돌 맞은 호반그룹…김선규 회장 “정직·원칙 아래 지속 가능 성장 이어가야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260701010000121

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 07. 01. 09:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

김선규 호반그룹 회장
김선규 호반그룹 회장이 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 열린 창립 37주년 기념식에서 발언하고 있다./호반그룹
호반그룹이 창립 37주년을 맞아 핵심 가치와 실행력을 앞세워 지속 가능한 성장과 미래 경쟁력 강화 의지를 다졌다.

호반그룹은 지난달 30일 서울 서초구 본사에서 창립 37주년 기념식을 열었다고 1일 밝혔다.

이날 행사에는 김상열 호반장학재단 이사장, 우현희 호반문화재단 이사장, 김선규 호반그룹 회장, 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장 등 그룹 주요 경영진과 계열사 임직원, 협력사 관계자들이 참석했다.

김선규 회장은 기념사에서 "인화단결과 정직·원칙이라는 핵심 가치를 바탕으로 열린 소통 문화를 정착시키고 실행력을 더욱 강화해야 한다"며 "이를 통해 지속 가능한 성장을 이어가자"고 말했다.

또 그는 "'위닝 스피릿(Winning Spirit)'을 조직 문화로 더욱 확고히 해야 한다"며 "어려운 경영환경 속에서도 '결국 우리는 해낸다'는 자신감과 치밀한 실행력으로 목표를 달성하고 새로운 미래를 함께 만들어 가자"고 강조했다.

기념식에서는 호반건설과 호반산업, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 삼성금거래소, 대아청과 등 주요 계열사에서 장기 근속한 임직원 241명에게 근속패와 포상을 수여했다. 아울러 20여 개 우수 협력사에는 상생협력 지원금을 전달하며 동반성장 의지를 재확인했다.

호반그룹은 창립 이후 건설을 주력으로 성장해 제조와 유통, 레저, 금융 등으로 사업 포트폴리오를 확대해 왔다. 최근에는 인공지능(AI) 전환 흐름에 맞춰 그룹 차원의 AI 활용 역량을 높이고 디지털 혁신을 추진하는 등 미래 성장동력 확보와 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

협력사와의 상생도 지속적으로 강화하고 있다. 호반그룹은 2018년부터 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금에 총 1066억원을 출연해 협력사의 기술혁신과 경쟁력 강화를 지원하고 있으며, 다양한 상생 프로그램을 통해 지속 가능한 산업 생태계 조성에도 힘을 쏟고 있다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기