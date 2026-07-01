닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

울릉군, 행정구역 65년 만에 손질…도동3리 저동리 편입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260701010000133

글자크기

닫기

울릉 최성만 기자

승인 : 2026. 07. 01. 13:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

고유 지명 반영해 행정리 명칭 정비
1일 저동리 마을회 주관으로 현판 제막식과 기념행사 열려
주민 숙원 해결…고유 지명도 되찾아
KakaoTalk_20260701_100250264
울릉군 저동항 전경.이전엔 저동항인데도 불구하고 도동3리로 불리운 동네./최성만 기자
경북 울릉군이 주민 생활권과 행정구역 간 불일치를 해소하기 위해 65년 만에 행정구역을 개편했다. 실제 생활권과 지역의 역사성을 반영한 행정체계로 정비하면서 주민들의 오랜 숙원도 해결될 것으로 기대된다.

울릉군은 1일부터 행정구역 개편에 들어갔다. 군은 행정구역 명칭 조정 연구용역을 시작으로 주민 의견 수렴과 관계기관 협의, 조례 개정 등의 절차를 거쳐 이번 개편을 확정했다.

개편의 핵심은 기존 도동리 법정구역에 속했던 도동3리 지역을 저동리로 편입한 것이다. 이에 따라 해당 지역의 법정리와 주소, 지번도 함께 변경된다.

현재의 도동과 저동은 1900년 대한제국 칙령 제41호에 따라 울도군이 설치될 당시 모두 남면에 속해 있었다. 이후 1915년 도동리와 저동리가 법정리로 정비됐고, 1961년 행정리 체계가 도입되면서 도동리는 도동1·2·3리로 구분돼 운영돼 왔다.

그러나 도동3리 주민들은 오랫동안 어업과 상업, 교육, 교통 등 일상생활 대부분을 저동항과 저동마을을 중심으로 이어왔다. 행정구역과 실제 생활권이 달라 주민들은 지속적으로 행정구역 조정을 요구해 왔다.

군은 이번 개편을 통해 생활권과 행정구역의 불일치를 해소하는 한편 지역의 역사성과 공동체 정체성도 함께 반영했다고 설명했다.

행정리 명칭도 주민 생활권과 고유 지명을 반영해 변경했다. 남양3리는 통구미리로, 남서1리는 남서리, 남서2리는 구암리, 태하1리는 태하리, 태하2리는 학포리로 각각 바뀐다. 천부1∼4리는 천부리·본천부리·죽암리·석포리로, 현포1·2리는 현포리와 평리로 각각 변경된다.

행정구역 개편 시행일인 1일에는 저동리 마을회 주관으로 현판 제막식과 기념행사가 열렸으며, 저동항 어판장에서는 '111년 만에 제 이름을 되찾은 날'을 기념하는 행사도 진행됐다.

정석두 저동리 이장은 "111년의 역사를 이어 새로운 미래로 나아가는 저동리 발전을 위해 주민들과 함께 힘을 모으겠다"며 "이번 개편이 지역 공동체를 더욱 단단하게 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

남한권 군수는 "이번 행정구역 개편은 주민 생활권을 중심으로 행정체계를 바로잡고 지역의 역사성과 공동체 정체성을 회복하는 의미 있는 변화"라며 "군민이 체감하는 현장 중심 행정을 통해 삶의 질을 높여 나가겠다"고 말했다.
최성만 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기