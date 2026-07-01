박수현 충남지사, 1호 결재는 ‘충효예 복원·열린소통 행정’

"AI 대전환-충·효·예-열린소통으로 충남미래 완성"

NOW_8529 0 박수현 충남지사(가운데)가 1일 취임이후 1호 결재를 하고 있다.

박수현 충남도지사가 임기 '1호' 결재로 사람 중심 충남을 완성하겠다는 의지를 담은 '충효예 복원·열린 소통 행정'을 택했다.박 지사는 1일 집무에서 그동안 예고했던 것처럼 '충효예 충청정신 실천, 통하는 도지사실 추진 계획'서에 서명하며, 본격 추진을 안팎에 밝혔다.이번 계획은 민선 9기 '인공지능(AI) 대전환'으로 미래를 선도하는 동시에, 충효예 복원 운동을 통해 따뜻하고 품격 있는 사람 중심 충남을 완성하고, 도지사 집무실 상시 개방과 CCTV 설치 등을 통해 열린 소통 행정을 구현한다는 목표에 따라 마련했다.충효예 충청정신 실천을 위해 도는 △태극기 달기 운동(충) △어르신·국가유공자 등 '최고 예우'(효) △청소년 '사랑의 일기쓰기 운동'(예) 등을 펼친다.우선 태극기 달기 운동은 '태극기를 가장 잘 게양하는 충남', '도내 전 가정 태극기 게양'을 목표로 잡았다.이를 위해 △태극기 나눠주기 캠페인을 전개하고 △태극기 공모전 개최 △홍보 및 학생 교육 △아파트·경로당·마을회관·공공기관 등 국기 게양 실천 점검 등을 실시한다.어르신·국가유공자 등에 대한 의전 상 최고 예우는 도지사 행사 시 노인회장과 보훈단체장이 가장 먼저 입장하고, 도지사 옆에 자리를 마련해 앉을 수 있도록 한다.또 이 같은 내용을 골자로 의전 매뉴얼을 개정, 도 전 부서는 물론, 시군과 유관기관 등에 배포해 활용하도록 하고, 주기적으로 직무교육도 실시한다.이와 함께 매월 1일을 '부모님께 안부전화 드리기' 등 효의 날로 지정해 실천 운동을 편다.청소년 사랑의 일기쓰기 운동은 일기가 '자신을 돌아보고 부모와 대화하며 이웃을 사랑하는 마음을 배우는 과정'이라는 점을 감안했다. 주요 대상은 도내 초·중·고 학생으로, 일기쓰기 활성화를 위해 도교육청·민간 단체와 협업하고, 조례 제정까지 검토한다.세부 사업으로는 일기장 제작·보급, 도서관 일기쓰기 테마 코너 운영, 우수 학생·학교 인센티브 지급, 공모전 등을 구상 중이다.통하는 도지사실은 집무 전 과정 공개를 통해 소통하는 열린 도정을 구현한다는 의지를 담아 추진한다. 우선 도지사실 출입문을 개방해 개인·단체 등 도민 누구나 자유롭게 방문·소통할 수 있도록 한다.박수현 지사는 "첫째도 둘째도 셋째도 AI, AI는 기본 중의 기본"이라고 강조한 뒤 "우리 사회가 지속 가능하게 발전하려면 어르신과 부모에 효도하고, 이웃을 아끼고, 국가에 충성하고, 국가에 충성했던 분에 대한 보훈을 하며, 자녀들의 마음 속에 애국심과 효의 정신을 심어줘야 한다"며 충효예 충청정신 운동에 대한 중점 추진 의지를 밝혔다.