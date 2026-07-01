전남광주통합특별시의회 1호 조례…반도체 산업 지원체계 구축

투자유치·기반시설 지원·정보보안까지

글로벌 반도체 전략투자 지원 근거 마련

송형곤 0 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 글로벌반도체 산업의 지원에 관한 조례안을 발의하고 있다./전남광주특별시의회

전남광주통합특별시의회가 반도체 산업 육성과 전략투자 유치를 위한 제도적 기반 마련에 나섰다.전남광주통합특별시의회는 1일 열린 제1회 임시회 제1차 본회의에서 송형곤 초대 의장(더불어민주당·고흥1)이 대표 발의한 '전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략투자 지원에 관한 조례안'을 의결했다.이번 조례안은 정부가 전남광주통합특별시를 수도권에 이은 제2의 반도체 생산거점으로 공식 결정하고, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 팹 4기 구축을 포함한 대규모 전략투자 계획을 발표한 상황에서 마련돼 의미를 더하고 있다.특히 전력·용수·교통·정주 인프라 지원과 기업형 첨단도시 조성 등이 함께 추진되는 만큼, 투자유치부터 이행 관리, 기반시설 지원까지 종합적으로 뒷받침할 제도적 장치가 필요한 상황이다.조례안에는 △통합특별시장의 반도체 산업 투자유치 및 투자이행 지원 책무 규정 △투자유치, 투자이행 점검, 기반시설 지원 등을 심의·자문·조정하기 위한 반도체 전략위원회 설치 △전문적 검토와 신속한 현안 대응을 위한 분과위원회 및 실무협의회 운영 △투자기업 요청사항을 단일 창구에서 처리하는 원스톱 기업지원체계 구축 △투자기업의 기술정보와 경영상 정보 보호를 위한 정보보안 및 비밀준수 의무 등이 포함되어 있다.송형곤 의장은 "반도체 산업은 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 산업이자 전남광주통합특별시의 미래 성장동력이 될 수 있는 전략 분야다"며 "통합특별시 출범과 정부의 대규모 전략투자 발표에 맞춰 기업이 투자하기 좋은 환경을 만들고, 행정절차와 기반시설 지원이 신속하게 이뤄질 수 있도록 체계적인 지원체계를 구축하고자 했다"고 강조했다.이어 "이번 조례 제정은 단순한 기업 유치 지원을 넘어, 반도체 산업 생태계 조성과 양질의 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어질 수 있는 중요한 출발점이다"며 "특히 통합특별시의회 1호 법안으로서 전남광주통합특별시의 미래 성장전략을 제도적으로 뒷받침한다는 데 의미가 크다"고 밝혔다.