英, 국방비 31조 증액…드론·첨단전력 대폭 강화

2029년까지 163조 이를 전망

美 국방비 증액 압박·러 공격 대비

재원 조달 문제 차기 정권 넘겨

BRITAIN-POLITICS-DEFENCE 0 30일(현지시간) 키어 스타머 영국 총리가 오랫동안 미뤄온 국방 투자 계획 발표 직후 런던 서부 버크셔에서 무인 드론 아래 서서 연설하고 있다. 임기 말의 스타머 총리는 이날 드론 및 자율 체계 분야의 예산을 확충해 영국의 미래 국방 수요를 충당하겠다는 내용의 국방 투자 계획을 공식 발표했다./AFP 연합

키어 스타머 영국 총리가 30일(현지시간) 군 현대화를 목표로 150억 파운드(약 30조8000억원)를 추가 투입하는 국방 투자 계획을 발표했다. 이번 계획에 따라 영국의 연간 국방비 지출은 2029년까지 790억 파운드(약 162조7000억원)에 이를 전망이다.스타머 총리는 오는 7월 7~8일 튀르키예 수도 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석해 이 같은 계획을 제시할 예정이다. 이는 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5% 수준으로 끌어올리겠다는 영국의 기존 공약을 이행하기 위한 조치다.마르크 뤼터 NATO 사무총장은 "지난해 헤이그 합의안을 향한 진전"이라며 환영의 뜻을 밝혔다.미국의 방위비 증액 압박에 NATO 동맹국들은 2035년까지 GDP의 5%(직접 국방비 3.5%, 국가 안보 비용 1.5%)를 국방·안보에 투자하기로 합의한 바 있다. 스타머 총리는 이번 투자 계획으로 2029년까지 영국의 직접 국방비를 3%까지 끌어올릴 계획이다.이날 발표된 투자 계획에는 드론 및 자율 무기 개발에 50억 파운드(약 10조3000억원) 투자·하이브리드 해군 창설·육군 화력 강화·핵 억제력 및 차세대 스텔스 전투기 프로그램 지원 등이 포함됐다. 군 당국이 2030년 러시아의 NATO 공격 가능성을 경고한 가운데, 영국의 전쟁 대비 능력을 끌어올리겠다는 취지다.스타머 총리가 발표한 금액은 기존 초안보다 증액된 규모지만, 9개월 이상 지연된 데다 군 수뇌부가 요구한 280억 파운드(약 57조8000억원)에는 미치지 못한다. 재원 조달과 실효성을 둘러싼 논란도 이어지고 있다고 로이터는 전했다.퇴역 해군 지휘관인 톰 샤프는 "임시방편에 불과한 지출"이라며, 특히 하이브리드 해군 계획의 만성적 자금 부족을 경고했다. 군 전문가들은 예산 공백으로 일부 군 장비 도입이 지연되거나 군 훈련 및 인프라 유지보수 예산이 삭감될 수 있다고 지적했다.이르면 오는 7월 20일 차기 총리 후보 앤디 번햄이 임기를 시작할 것으로 예상되는 가운데, 스타머 총리는 "이번 청사진이 차기 정부가 국방력을 지속적으로 확충해 나갈 기반이 될 것"이라며 정책의 연속성을 당부했다. 재원 조달 문제와 공공 투자 축소에 따른 부담은 고스란히 차기 정부의 과제로 남게 됐다.