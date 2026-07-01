박관열 광주시장 취임…“시민과 바로 통하는 ‘직통광주’ 실현”

박 시장은 1일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 열린 취임식에서 민선 9기 시정 구호인 '바로 통하는 나의 삶, 직통광주'를 선포하고 시민 중심의 행정을 추진하겠다는 의지를 밝혔다.
그는 "행정이 시민보다 앞서는 도시가 아니라 시민의 삶 속으로 행정이 먼저 찾아가는 도시를 만들겠다"며 "보고만 받는 시장이 아니라 시민과 바로 연결되는 직통시장이 되겠다"고 말했다.
박 시장은 자신의 성장 과정을 언급하며 생애주기별 맞춤형 복지 실현 의지를 강조했다. 그는 "초등학교를 졸업한 뒤 농사일과 제과점, 양복점, 폐지 수거 등을 하며 생활했다"며 "복지는 단순한 지원이 아니라 사람의 자존심을 지켜주는 일인 만큼 신청해야 받는 복지가 아닌 복지 내비게이션을 통한 찾아가는 생애주기별 복지를 구현하겠다"고 강조했다.
이날 박 시장은 △시민과 함께 만드는 혁신행정과 기본사회도시 △배움과 돌봄이 일상이 되는 시민행복도시 △인공지능·에너지·문화관광이 융합된 미래경제도시 △스마트 기술 기반 혁신교통도시 △역세권 중심 3만 호 인공지능 스마트 자족도시 조성 등 5대 시정 목표를 제시했다.
최근 지역 현안인 용인 반도체 국가산업단지 용수 공급과 관련해서는 "국가 전략산업을 위한 협력은 필요하지만 광주의 희생이 당연시돼서는 안 된다"며 "반도체·인공지능 상생특별지원지역 지정과 첨단산업·연구개발 기능 유치, 광역교통망과 교육 기반시설 확충 등 광주의 미래를 위한 국가사업을 정부에 적극 건의해 관철하겠다"고 밝혔다.