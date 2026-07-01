日, 印바이오가스로 中전기차 견제…日차 印돌파구

다카이치·모디, 2일 정상회담 바이오가스시설 1000기 구축 합의 전망 CNG차 수요창출로 中전기차 공세 우회대응

clip20260701102650 0 인도의 바이오가스 생산시설, 인도는 농촌에 풍부한 소분, 사탕수수, 볏짚 등 미활용 자원을 발효시켜 메탄가스를 생산하고 정제해서 CNG차 연료로 쓰고 있다./게티 이미지 뱅크

clip20260701103039 0 인도 도심에서 운행 중인 오토릭샤들. 일본은 인도와 바이오가스 생산시설 구축을 추진하며 CNG차 수요 확대를 노리고 있다. / 게티이미지

clip20260701103504 0 바이오 가스로 움직이는 인도의 CNG택시/게티 이미지 뱅크

일본이 인도에 바이오가스 생산시설 1000기를 구축하는 대형 협력사업을 추진한다. 중국 전기차(EV)가 세계 시장에서 가격과 기술 공세를 강화하는 가운데, 일본은 인도의 농촌 자원과 CNG(압축천연가스)차 시장을 결합해 일본 자동차 산업의 새 성장축을 만들겠다는 구상이다.요미우리신문은 1일 다카이치 사나에 일본 총리와 나렌드라 모디 인도 총리가 2일 뉴델리 정상회담에서 '바이오가스 전략 이니셔티브'에 합의할 전망이라고 보도했다. 양국 정부는 인도 전역에 바이오가스 생산시설 1000기를 새로 도입하고, 우선 500기를 대상으로 약 4000억엔 규모의 엔차관을 투입하는 방안을 조율하고 있다.원료는 인도 농촌에 풍부한 소분, 사탕수수, 볏짚 등 미활용 자원이다. 이를 발효시켜 메탄가스를 생산하고, 정제한 바이오가스를 CNG차 연료로 쓰는 방식이다. 인도에는 농촌 자원과 축산 기반이 크고, 정부도 CNG차 보급을 추진하고 있어 에너지 자급률을 높이는 효과가 기대된다.일본이 주목하는 것은 자동차 수요다. 바이오가스 대량생산이 가능해지면 인도 국내 CNG차 시장은 350만대 규모로 확대되고, 이 가운데 약 70%인 250만대분을 일본 기업이 확보할 수 있다는 전망이 나온다. 일본에는 인도 에너지 인프라를 지원하면서 자국 자동차 기업의 판매 기반까지 넓히는 '윈윈' 사업인 셈이다.◇中전기차 대신 印 CNG 생태계 선점이번 구상은 단순한 환경협력이 아니라 중국 견제 성격이 강하다. 중국 업체들은 저가전기차와 배터리 기술을 앞세워 신흥국 시장을 빠르게 파고들고 있다. 인도는 안보 갈등 탓에 중국 완성차 업체의 직접 진입을 제한하고 있다. 하지만 중국 전기차플랫폼과 부품 기술은 현지 기업과의 공급계약을 통해 우회적으로 확산되고 있다.일본 자동차 업계는 전기차 전환 속도에서 중국에 밀린다는 평가를 받아 왔다. 그러나 인도에서는 사정이 다르다. 스즈키를 비롯한 일본 업체들은 인도 승용차 시장에서 강한 판매망과 브랜드 신뢰를 갖고 있다. 일본은 전기차만으로 중국과 정면 경쟁하기보다, CNG차와 바이오가스 인프라를 묶어 인도형 친환경차 생태계를 선점하려는 전략을 택한 것으로 보인다.바이오가스는 일본의 대인도 전략에서도 상징성이 크다. 다카이치 총리는 취임 후 첫 인도 방문을 통해 반도체, 중요광물, 청정에너지, 정보통신기술, 의약품 등 경제안보 협력을 강화하려 하고 있다. 희토류와 배터리 소재에서 중국 의존을 줄이려는 흐름 속에서, 바이오가스는 자동차·에너지·농촌진흥을 한꺼번에 묶는 협력 카드다.한국에도 시사점이 작지 않다. 현대차·기아와 한국 부품업계는 인도를 핵심 생산·판매 거점으로 키우고 있다. 일본이 인도 정부와 손잡고 CNG차·바이오가스 인프라를 제도화하면, 인도 친환경차 시장의 경쟁축은 전기차뿐 아니라 CNG·하이브리드·바이오연료까지 넓어질 수 있다.중국 전기차 공세가 인도 시장에도 우회적으로 들어오는 상황에서 일본은 바이오가스라는 현지 맞춤형 해법으로 대응에 나섰다. 한국 자동차·배터리 업계도 인도 시장을 단순 전기차 수출처로만 볼 것이 아니라, 현지 에너지 구조와 농촌 자원, 정부의 연료정책까지 포함한 장기 전략을 재점검해야 하는 국면이다.