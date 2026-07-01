故 정주영 창업회장 추모음악회, CNN 통해 전 세계 감동 전했다

현대차, 2월 정주영 25주기 추모음악회 개최

CNN, 음악회 의미·아티스트 참여 계기 조명

CNN 인터내셔널 통해 전세계 180개국 방영

260701_CNN 쇼타임_아산 정주영 서거 25주기 추모음악회2 0 CNN 프로그램 '쇼타임(Showtime)'에 방영된 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림' 에피소드의 주요 장면./현대차그룹

260701_CNN 쇼타임_아산 정주영 서거 25주기 추모음악회5 0 지난 2월 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림'에서 추모사를 하고 있는 정의선 현대차그룹 회장./현대차그룹

현대자동차그룹이 정주영 창업회장 서거 25주기를 맞아 마련한 추모음악회의 비하인드 스토리가 글로벌 방송을 통해 공개되며 세계 시청자들에게 깊은 울림을 전했다.1일 현대차그룹과 CNN 등에 따르면 지난 2월 서울 예술의전당에서 열린 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림'의 준비 과정을 담은 영상이 CNN 대표 문화 프로그램 '쇼타임(Showtime)'을 통해 지난달 27일(현지시간) 방영됐다.이번 프로그램은 공연이 탄생하기까지의 과정과 함께 정주영 창업회장의 삶과 철학, 이를 음악으로 구현한 아티스트와 제작진의 이야기를 집중 조명했다.공연에는 세계적인 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 함께 무대에 올라 큰 화제를 모았다.CNN은 이번 공연을 "가난한 농가에서 태어나 전후 대한민국 재건에 크게 기여한 현대차그룹 정주영 창업회장의 삶을 그린 음악적 초상(musical portrait)"이라고 소개했다.김선욱 피아니스트 겸 지휘자는 "굴곡진 삶을 이겨내고 성공을 이룬 정주영 창업회장과 조국을 위한 헌신을 기리는 여정이었다"고 말했다.방송에는 현대차그룹 정의선 회장이 추모사를 전하는 모습과 공연 후 관객들과 함께 아티스트들에게 박수를 보내는 장면도 담겼다.이번 음악회는 정의선 회장의 제안으로 약 2년간 준비됐다. 정 회장은 공연 당시 "할아버님께 여쭤봤다면 '뭘 망설여, 해봐'라고 말씀하셨을 것"이라며 공연 기획 배경을 소개하기도 했다.CNN 쇼타임은 세계 주요 문화·예술 이벤트의 비하인드를 소개하는 프로그램으로, 한국 문화행사를 집중 조명한 것은 이번이 처음이다.이번 방송은 지난달 27일부터 29일까지 한국을 비롯해 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 중남미 등 전 세계 180여 개국에 송출됐다.현대차그룹 관계자는 "최정상급 아티스트들의 무대뿐만 아니라 그 무대가 완성되기까지의 치열한 준비 과정을 전 세계에 알릴 수 있어 감회가 남다르다"며 "관객을 위해 아티스트와 숨은 전문가들이 최선을 다하는 모습과 정주영 창업회장의 사람 중심 경영철학이 맞닿아 더욱 큰 울림과 여운을 시청자들에게 선사할 수 있었다"고 밝혔다.