“맑은 하늘 함께 만들어요”…광주시, 中企 오염물질 배출시설 기술 지원

이달 6일부터 '무료 맞춤형 컨설팅' 신청 상시접수

광주시 대기오염물질 배출시설 기술지원 상시접수 7월6일부터 맞춤형 컨설팅 0 광주시의 기술지원을 받아 운영되고 있는 대기오염물질 배출시설 모습 . /광주시

경기 광주시가 지역 중소기업의 환경관리 역량을 강화하고 자율적인 오염물질 저감을 유도하기 위한 기술 지원에 나선다.광주시는 오는 6일부터 '대기오염물질 배출시설 기술지원' 신청을 상시 접수한다고 1일 밝혔다.이번 기술지원은 환경관리 인력 부족이나 운영 경험 부족 등으로 어려움을 겪는 지역 내 중소 대기오염물질 배출사업장의 부담을 줄이기 위해 전액 무료로 추진된다.기술지원은 환경 분야 전문가가 사업장을 직접 방문하는 맞춤형 방식으로 진행된다. 주요 지원 내용은 대기 배출시설 및 방지시설 운영관리 상태 진단, 오염물질 저감방안과 시설운영 효율 개선방안 제시, 환경 관련 법령 및 관리 기준 안내, 배출시설 운영 과정에서의 애로사항 상담 등이다.시는 이번 기술지원을 통해 중소 사업장의 환경 관리 수준을 높이고 대기오염을 예방하는 한편, 환경 관련 법규 위반을 사전에 방지하는 효과도 기대하고 있다.박관열 시장은 "이번 사업은 지역 내 중소기업의 환경관리 애로사항을 현장에서 직접 확인하고 실질적인 해결 방안을 지원하기 위한 것"이라며 "많은 기업이 기술지원을 통해 환경관리 역량을 높이고 대기환경 개선에도 함께해 주기를 바란다"고 말했다.