‘尹 체포방해 입건’ 국힘 의원들 “무도한 정치테러…법왜곡죄로 고소”

국민의힘, 종합특검 야당 의원 탄압수사 규탄 기자회견 0 국민의힘 나경원 의원을 비롯한 중진 의원들이 1일 국회 소통관에서 '권창영 종합특검팀의 야당 국회의원 탄압수사 규탄' 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 윤상현·김기현·나경원·권영진 의원. /송의주 기자

나경원·김기현·윤상현·권영진 국민의힘 의원은 1일 2차 종합특별검사팀이 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 방해 혐의로 자신들을 입건한 것에 대해 "무도한 정치테러"라고 강하게 반발했다.이들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "특검은 국민의힘 의원들의 정치적 의사표현을 '특수공무집행방해'라는 중범죄로 둔갑시키고 있다"며 이같이 밝혔다.이들은 "지난해 1월 15일 고위공직자범죄수사처(공수처)는 내란죄 수사권과 기소권도 없는 껍데기였다. 관할 법원을 피해 '판사쇼핑'을 하고 법적근거도 없이 군사상 비밀장소인 대통령 관저를 밀고 들어가려 했다"며 "다수의 헌법학자와 법률 전문가들조차 공수처의 초법적 권한 남용을 경고하던 명백한 법치 유린의 현장이었다"고 비판했다.이어 "저희는 국가기관 간의 물리적 충돌이라는 끔찍한 비극을 막기 위해 맨 몸으로 나섰다"며 "어떠한 폭력도 없이 수사권을 적법한 경찰에 넘기라며 비폭력 무저항으로 맞선 것이 전부"라고 강조했다.특히 이들은 "이 사안은 이미 서슬 퍼렇던 내란특검조차 현장 바디캠과 경찰 진술까지 샅샅이 털었어도 아무런 조치도 하지 못한 사안이다 사법적 판단을 완전히 끝낸 사안"이라며 "이재명 대통령의 진짜 범죄는 공소취소로 지워버리면서 정권에 쓴소리하는 야당 의원들에게는 없는 죄도 기어이 만들어서 '공소창작'을 하겠다는 저열한 보복수사"라고 꼬집었다.그러면서 "특검이 국민의힘 의원들에 대한 정치 탄압을 계속하고 기소까지 나아간다면 특검팀 관계자 전원을 법 왜곡죄로 즉각 고소하겠다"며 "법을 권력의 입맛대로 왜곡하고 유린한 대가는 법의 심판을 받을 것"이라고 덧붙였다.