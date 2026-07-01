기아, 지속가능경영 보고서 ‘MOVE’ 발간…ESG 공시 체계 고도화

핵심 이슈 중심으로 공시 구체화

2317106139 0 기아, 2026년 지속가능경영 보고서 'MOVE' 발간./기아

기아가 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 성과와 지속가능경영 전략을 담은 2026 지속가능경영 보고서 'MOVE'를 발간했다고 1일 밝혔다.이번 보고서는 기업과 투자자, 고객 등 이해관계자에게 중요한 핵심 이슈를 중심으로 공시 체계를 구체화한 것이 특징이다.기업 개요, ESG 추진전략, 환경·사회·지배구조, ESG 데이터·지표 등 4개 파트로 구성됐다.기아는 ESG 이슈별 이행 성과와 주요 데이터를 체계적으로 공개해 이해관계자의 정보 접근성을 높이고, 글로벌 ESG 공시 강화 흐름에 대응한다는 방침이다.송호성 사장은 인사말에서 "기아는 사상 최대의 경영 실적이라는 현재의 성취에 머무르지 않고, '지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더'로 새롭게 도약하고 있다"며 "앞으로도 급변하는 글로벌 시장 수요에 민첩하게 대응하며 EV 대중화를 선도하고 기후 위기 극복을 위한 진정성 있는 실행과 투명한 거버넌스를 통해 글로벌 환경·사회 문제 해결에 적극 기여하는 가치 있는 기업으로 성장하겠다"고 남겼다.이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 "앞으로도 기아는 기후변화 대응에 대한 진정성, 이해관계자의 가치 제고 및 동반성장, 투명하고 윤리적인 지배구조를 바탕으로 지속가능한 미래를 위해 끊임없이 노력할 것"이라고 밝혔다.