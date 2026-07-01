민주, ‘3대 메가프로젝트 지원 TF’ 출범…위원장에 한정애

반도체 클러스터 입법·예산 지원 박차

국힘엔 "상을 엎겠다는 겁박" 비판

강준현 더불어민주당 수석대변인(오른쪽) 송의주 기자 0 강준현 더불어민주당 수석대변인(오른쪽) /송의주 기자

더불어민주당이 정부의 1일 3대 메가프로젝트를 뒷받침할 당내 태스크포스(TF)를 출범하기로 했다고 밝혔다.강준현 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 백브리핑에서 "3대 메가프로젝트 지원 TF를 출범하기로 했다"며 "위원장은 한정애 의원이 맡고, 위원은 정책위 수석부의장, 원내 수석부대표, 해당 상임위 간사로 구성한다"고 밝혔다.강 대변인은 "이재명 대통령이 어제 서남권 발전 비전 국민 보고회를 개최했고, 2일 아산, 3일 진주에서도 행사가 예정돼 있다"며 "관계부처 합동 TF와 청와대 전담팀도 구성됐다"고 했다. 민주당 TF 출범은 정부 움직임에 보조를 맞춘 것이다.강 대변인은 반도체 클러스터 선정을 둘러싼 국민의힘의 국정조사 검토 발언에 대해서도 강하게 비판했다. 그는 "국힘이 어제 원내대책회의에서 '강요가 있었다면 대통령 탄핵과 형사처벌 사항'이라는 발언을 했다"며 "단순히 반찬 투정을 넘어 상을 엎어버리겠다는 겁박"이라고 말했다.강 대변인은 "반도체 초격차는 시간 싸움"이라며 "국힘이 끝까지 발목잡기에 나선다면 국민 지탄을 결코 피할 수 없을 것"이라고 밝혔다.