SK, KKR과 신재생에너지 기업 공동설립…에너지 리밸런싱 완료

전력 용량 10GW 규모 대형 에너지 기업 설립

그룹 신재생에너지 사업 한곳으로

리밸런싱 및 자금 조달 창구 확보

사진_SK서린사옥 0 SK 서린사옥./SK

SK그룹이 세계 최대 사모펀드그룹 KKR과 손잡고 신재생에너지 기업을 설립한다. 대규모 자본이 소요되는 에너지 인프라 사업을 자금줄을 쥔 사모펀드와 함께 추진하면서 투자금 조달 우려를 더는 한편, 향후 경영 참여 가능성도 열어뒀다. 최근 AI 수요 확대로 에너지 수급의 중요성이 더욱 커진 가운데, 태양광과 풍력·연료전지·에너지저장시스템(ESS)을 한데 모아 탄소중립 에너지 사업을 확장해 나간다는 구상이다.1일 SK㈜는 KKR이 운용하는 펀드와 신재생에너지 통합법인 지분 투자 계약을 체결했다고 밝혔다. 지분구조는 KKR이 51%, SK㈜가 49%를 보유한다. 초기 경영권은 KKR이 갖지만 SK㈜는 지분투자 방식으로 참여한 이후 협상을 통한 경영권 확보 가능성을 열어뒀다. 전략적 투자 자본과 협력해 투자 재원을 마련하고, 향후 사업을 확장할 수 있는 구조를 만든 셈이다.이는 SK그룹 차원의 리밸런싱과도 연결된다. SK그룹은 초기자본이 대거 투입되는 신재생에너지사업을 신설법인에 넘겨 분산됐던 사업을 한데 모아 관리할 수 있게 됐다. 현재 SK이노베이션, SK에코플랜트, SK디스커버리 3사는 사업 및 지분 양수도를 통해 각사의 신재생에너지 사업 자산을 KKR에 매각하는 절차를 진행 중으로, 이를 바탕으로 올해 말 통합법인 'HoldCo(가칭)'가 공식 출범할 예정이다.중복 투자 등을 최소화하고 자산을 일원화하는 한편, 사업 확장을 위한 자금 조달 창구도 확보한 셈이다. SK㈜는 용량 증설과 신규 발전원 개발 등을 위해 지속적인 대규모 투자가 필요할 것으로 보고 있다. 이런 상황에서 개별 계열사가 자체 차입이나 증자만으로 투자 재원을 조달할 경우 재무 부담이 커질 수밖에 없는 만큼, 전략적 투자 자본과의 공동 투자 방식이 보다 현실적이고 효율적인 대안이라는 판단이다.사업 규모도 국내 최대 수준이다. 통합법인이 현재 운영 중인 전력 용량은 약 1.7GW이며, 향후 2031년까지 10GW까지 대폭 확대할 계획이다. 10GW 용량은 100MW급 대형 데이터센터 100개를 동시에 중단 없이 가동할 수 있는 규모다. 이에 따라 AI 데이터센터, 글로벌 반도체 생산 라인 등에 대규모 청정 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 핵심 전력원으로 성장할 것으로 전망된다.KKR은 신재생에너지 분야에서 세계 최고 수준의 역량과 자본력을 갖춘 것으로 평가되고 있다. 총 1000억 달러(약 150조원) 이상의 인프라 자산을 운용 중이며, 2011년 이후 신재생에너지 인프라 분야에 약 310억 달러(약 47.7조원) 이상을 투자해 왔다. 이러한 글로벌 신재생에너지 자산과 네트워크를 활용해 해외 사업 기회 발굴도 가능할 것이란 전망이 낭노다.여기에 장비 통합 발주를 통한 원가 절감과 규모의 경제까지 더해지면 통합법인의 수익성과 경쟁력은 한층 높아질 것으로 전망된다. 특정 프로젝트에 집중되던 위험요소를 분산해 장기적인 사업 안정성을 높일 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.김양한 KKR 인프라 동북아대표는 "한국은 반도체, 데이터센터, 제조업 전반에서 청정전력에 대한 기업 수요가 견조해 아시아에서 가장 매력적인 재생에너지 시장 중 하나로 꼽힌다"며 "양사는 이번 협력을 통해 국내 산업계의 높은 전력 수요에 안정적으로 대응할 수 있는 대규모 재생에너지 플랫폼을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.SK㈜ 관계자는 "이번 신재생에너지 사업 통합은 사업의 지속성과 경쟁력을 높이기 위한 선제적 포트폴리오 리밸런싱의 일환"이라며 "KKR의 자본력과 SK의 실행력을 결합해 급증하는 청정에너지 수요에 대응하고 장기적으로 지속가능한 성장 모델을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편, SK㈜는 이번 리밸런싱을 계기로 신재생에너지 사업의 성장 기반을 강화하는 한편, 자본 효율성과 사업 경쟁력을 높이는 방향으로 포트폴리오 재편을 지속해 나갈 계획이다.