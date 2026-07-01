김천김밥축제, 대한민국 축제평가 종합 1위…전국 대표 축제 입지 굳혔다

방문객 만족도·재방문 의향 등 최고 평가

오는 10월 23~25일 제3회 축제 개최

2025-2026 대한민국 축제평가, 김천김밥축제 종합 1위 0 김천김밥축제 대한민국 축제평가 종합1위/김천시

경북 김천시의 대표 축제인 '김천김밥축제'가 대한민국 축제평가에서 전국 종합 1위에 오르며 국내 대표 지역축제로 자리매김했다. 방문객 만족도와 재방문 의향, 지역경제 기여도 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 받으며 경쟁력을 입증했다.김천시는 대한민국 축제평가에서 2025년도 가을축제 124개를 대상으로 한 평가에서 총점 77.7점을 기록해 1위를 차지한 데 이어, 2025~2026 대한민국 축제평가에서도 종합 1위를 달성했다고 1일 밝혔다.이번 평가는 2025년 3월부터 2026년 2월까지 전국에서 열린 지역축제 가운데 유동인구 10만 명 이상, 예산 3억 원 이상인 254개 대형 축제를 대상으로 진행됐다. 축제를 직접 찾은 방문객 1만589명을 대상으로 만족도와 재방문 및 추천 의향, 지역경제 기여도, 운영 품질 등 20개 항목을 종합 평가했다.2024년 처음 열린 김천김밥축제는 지역 특색을 살린 콘텐츠와 대중적인 흥행 요소를 결합해 높은 평가를 받았다. 특히 방문객 만족도와 재방문 의향 등 주요 지표에서 우수한 점수를 기록하며 성장 가능성과 콘텐츠 경쟁력을 인정받았다.이번 평가에서는 김천김밥축제에 이어 수원시 '수원화성문화제'가 2위를 차지했으며, 순천시 '세계유산축전-선암사·순천갯벌', 광주광역시 '광주디자인비엔날레', 서울 중구 '정동야행' 등이 상위권에 이름을 올렸다.배낙호 시장은 "이번 평가는 축제를 직접 즐긴 방문객들의 선택으로 이뤄졌다는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "현재 성과에 만족하지 않고 부족한 부분을 보완해 더 많은 국민이 찾는 대한민국 대표 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.한편 올해 3회째를 맞는 '2026 김천김밥축제'는 오는 10월 23일부터 25일까지 직지문화공원과 사명대사공원, 친환경생태공원 일원에서 열린다. 시는 한층 다채로운 프로그램을 마련해 방문객들을 맞이할 계획이다.