김천김밥축제, 대한민국 축제평가 종합 1위…전국 대표 축제 입지 굳혔다

오는 10월 23~25일 제3회 축제 개최
김천시는 대한민국 축제평가에서 2025년도 가을축제 124개를 대상으로 한 평가에서 총점 77.7점을 기록해 1위를 차지한 데 이어, 2025~2026 대한민국 축제평가에서도 종합 1위를 달성했다고 1일 밝혔다.
이번 평가는 2025년 3월부터 2026년 2월까지 전국에서 열린 지역축제 가운데 유동인구 10만 명 이상, 예산 3억 원 이상인 254개 대형 축제를 대상으로 진행됐다. 축제를 직접 찾은 방문객 1만589명을 대상으로 만족도와 재방문 및 추천 의향, 지역경제 기여도, 운영 품질 등 20개 항목을 종합 평가했다.
2024년 처음 열린 김천김밥축제는 지역 특색을 살린 콘텐츠와 대중적인 흥행 요소를 결합해 높은 평가를 받았다. 특히 방문객 만족도와 재방문 의향 등 주요 지표에서 우수한 점수를 기록하며 성장 가능성과 콘텐츠 경쟁력을 인정받았다.
이번 평가에서는 김천김밥축제에 이어 수원시 '수원화성문화제'가 2위를 차지했으며, 순천시 '세계유산축전-선암사·순천갯벌', 광주광역시 '광주디자인비엔날레', 서울 중구 '정동야행' 등이 상위권에 이름을 올렸다.
배낙호 시장은 "이번 평가는 축제를 직접 즐긴 방문객들의 선택으로 이뤄졌다는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "현재 성과에 만족하지 않고 부족한 부분을 보완해 더 많은 국민이 찾는 대한민국 대표 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
한편 올해 3회째를 맞는 '2026 김천김밥축제'는 오는 10월 23일부터 25일까지 직지문화공원과 사명대사공원, 친환경생태공원 일원에서 열린다. 시는 한층 다채로운 프로그램을 마련해 방문객들을 맞이할 계획이다.