민선 9기 예천군정 출범…안병윤 군수, 군민 중심 행정 선언

충혼탑 참배로 첫 일정…1호 결재로 민선9기 본격 행보

“군민과 함께 성장하는 예천” 선포…형식 줄이고 비전과 실천에 집중

노인복지관 배식 봉사 이어 직원·현장근무자 만나 소통 행보

스크린샷 2026-07-01 140632 0 안병윤 예천군수가 1일 군청에서 열린 민선 9기 제39대 군수 취임사를 하고 있다./예천군

안병윤 제39대 경북 예천군수가 1일 공식 취임하며 민선 9기 군정의 첫발을 내디뎠다. 안 군수는 첫 결재로 현장 소통 체계 구축 계획에 서명하고 노인복지관에서 배식 봉사에 나서는 등 '군민과 함께 성장하는 예천'을 위한 현장 중심 행정을 강조했다.안 군수는 이날 오전 서본공원 충혼탑 참배를 시작으로 군청 첫 출근, 취임식, 노인복지관 배식 봉사 등 공식 일정을 이어갔다.첫 일정인 충혼탑 참배에는 이철우 경북도지사와 보훈단체장, 읍·면 노인회장 등이 함께했으며, 안 군수는 순국선열과 호국영령의 희생을 기리고 군민의 삶과 지역 발전을 위해 책임 있는 군정을 펼치겠다는 각오를 다졌다.이어 군청으로 출근한 안 군수는 민선 9기 첫 시책인 '군민과의 약속 이행 및 현장 소통 체계 구축 계획'을 결재했다. 첫 결재에는 공약을 책임 있게 추진하고 군민의 목소리를 현장에서 듣는 소통 행정을 강화하는 한편 민원을 신속하게 해결하겠다는 의지를 담았다.예천문화회관에서 열린 취임식에는 군민과 출향인, 기관·단체장, 공직자 등 1500여 명이 참석해 민선 9기의 출범을 함께 축하했다.취임식은 과도한 의전과 형식을 줄이고 군정 비전과 정책 방향을 군민에게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 안 군수는 배우자와 함께 노인과 여성, 농업인, 청년, 어린이 대표들과 입장했으며, 신규 공직자가 꽃다발을 전달해 세대와 계층이 함께하는 민선 9기의 시작을 상징적으로 표현했다.안 군수는 취임사에서 '군민과 함께 성장하는 예천'을 민선 9기 군정 비전으로 제시하고 △신도시와 원도심의 균형발전 △기업 유치와 일자리 창출 △문화관광·스포츠를 활용한 성장동력 확충 △농업 혁신과 농가소득 증대 △복지·교육 강화 △투명하고 열린 행정 등을 핵심 정책 방향으로 밝혔다.특히 "전임자 지우기를 하지 않겠다"며 "잘된 정책은 더욱 발전시키고 부족한 부분은 보완해 예천 발전을 위한 사업을 흔들림 없이 이어가겠다"고 말해 행정의 연속성도 강조했다.이어 열린 비전 선포식에서는 군민 대표와 도·군의원, 향우회장 등이 함께 △함께 잘사는 균형발전 △활력이 넘치는 지역경제 △즐기고 머무는 문화관광 △누구나 누리는 복지·교육 △언제나 소통하는 열린행정 등 민선 9기 5대 군정목표를 발표했다.취임식을 마친 안 군수는 노인복지관을 찾아 어르신들에게 직접 점심을 배식하고 함께 식사하며 현장의 의견을 청취했다. 취임 첫날부터 군민 곁에서 소통하는 현장 행정을 실천하겠다는 의지를 행동으로 보여준 것이다.