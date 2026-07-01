안재민 상주시장 취임…“시민 화합으로 상주 대도약 이끌겠다”

1일 민선9기 시정 공식 출범

clip20260701141156 0 안재민 상주시장이 1일 상주문화회관 대공연장에서 열린 민선 9기 취임식에서 취임사를 하고 있다./상주시

안재민 경북 상주시장이 1일 취임식을 갖고 민선 9기 시정의 공식 출범을 알렸다. 안 시장은 시민과의 소통과 화합을 시정 운영의 중심에 두고 농업과 산업, 관광, 의료를 아우르는 미래 성장 기반을 구축하겠다고 밝혔다.이날 상주문화회관 대공연장에서 열린 취임식에는 국회의원과 도·시의원, 기관·단체장, 시민 등 600여 명이 참석했다.안 시장은 취임식에 앞서 충혼탑을 찾아 헌화와 분향을 하며 순국선열과 호국영령의 희생을 기리고 민선 9기 첫 공식 일정을 시작했다.취임식은 국민의례와 취임선서, 취임사, 축사, 축하 메시지 순으로 진행됐으며, 시민과 함께 새로운 시정의 출발을 알리고 상주의 미래 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.안 시장은 취임사에서 "상주는 인구 감소와 지역경제 침체, 농업과 의료, 관광, 정주여건 등 여러 분야에서 중요한 전환점에 서 있다"며 "갈등과 분열을 넘어 시민 모두가 함께하는 화합의 시정으로 상주 발전의 속도를 높이겠다"고 말했다.이어 민선 9기 핵심 과제로 △국가농식품클러스터 및 식품 대기업 유치를 통한 식품산업도시 조성 △관광 활성화와 소비 순환체계 구축을 통한 체류형 관광도시 조성 △전국·국제대회 유치를 기반으로 한 스포츠 메가시티 프로젝트 추진 △심뇌혈관센터와 소아응급센터 구축을 통한 의료안심도시 조성 △농촌 인력 혁신과 가격 안정 기반 마련을 통한 지속 가능한 농업도시 조성 등을 제시했다.안 시장은 "상주의 강점을 살린 미래 성장동력을 확보하고 시민들이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다"며 "시민과 끊임없이 소통하며 모두가 함께 성장하는 상주를 만들겠다"고 강조했다.상주시는 민선 9기 출범을 계기로 국회의원과 도·시의원, 관계기관, 시민사회와 협력체계를 강화하고 농업과 경제, 관광, 스포츠, 복지, 의료 등 주요 현안을 차질 없이 추진해 지역 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.