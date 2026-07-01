주낙영 경주시장 취임…“‘하나되는 경주, 중단없는 전진’ 실현”

민선 9기 출범…9대 핵심 공약 제시

2_2 0 주낙영 경주시장이 서라벌문화회관에서 민선 9기 취임식을갖고시정방향을 설명하고있다./장경국 기자

"더 큰 경주, 더 나은 미래로 나아가기 위해 시민과의 소통을 최우선으로 하겠다."주낙영 경주시장이 1일 서라벌문화회관 대강당에서 취임식을 갖고 민선 9기 출범을 알리며 이 같이 말했다.주 시장은 "지난 선거기간 시민 여러분의 생생한 목소리를 들으며 그 말씀 하나하나를 천금 같은 조언으로 새겼다"며 "산을 만나면 터널을 뚫고, 물을 만나면 다리를 놓듯 어떤 어려움이 닥치더라도 시민 여러분과 함께 반드시 극복 하겠다"고 강조했다.이어진 행사에서는 '민선 9기 비전 퍼포먼스'에서는 소상공인, 근로자, 농업인, 다문화가정, 장애인, 청년, 학생, 어르신, 어린이 등 각계각층 시민대표 9명이 주 시장과 함께 LED 화면을 터치하며 '하나되는 경주'와 '중단 없는 전진'을 향한 의지를 다졌다.주 시장은 이 자리에서는 △관광객 6000만 시대와 세계 10대 관광도시 도약 △포스트 APEC 추진 △차세대 K-원자력 에너지 혁신클러스터 구축 △미래자동차 혁신생태계 조성 △활기차고 풍요로운 농어촌 조성 △미래지향적 도시환경 조성 △지속가능한 시민행복도시 구현 △청년 정착 지원 △지역균형발전과 생활인프라 확충 등 민선 9기 9대 핵심 공약을 공개했다.주 시장은 "민선 9기는 지난 8년간 시민과 함께 이룬 성과를 경주의 미래 100년으로 연결해야 하는 중요한 시기"라며 "경주 최초의 민선 3선 시장이라는 이름이 영광이 아니라 더 큰 책임으로 기억될 수 있도록 시민과 함께 '하나되는 경주, 중단없는 전진'을 반드시 실현 하겠다"고 말했다.