추미애 제37대 경기도지사 취임… 공정·혁신·포용으로 민선9기 견인

헌정사상 최초 여성 광역자치단체장 출범…도정 3대 핵심 기조 제시

7조 원 채무 및 3000억 원 예산 미반영 직면…"재정 전면 점검 및 건전성 확보"

추미애 0 추미애 경기도지사가 1일 오전 10시 경기도청 다산홀에서 열린 취임식에서 도지사의 책무와 사명을 약속하는 취임 선서를 하고 있다. /경기도

헌정사상 최초의 여성 광역자치단체장인 추미애 제37대 경기도지사가 1일 오전 취임식을 갖고 민선9기 공식 임기를 시작했다.추 지사는 이날 경기도청 다산홀에서 열린 취임식에서 "경기도의 변화가 대한민국 변화를 견인할 것"이라며 "민선9기 도정의 3대 핵심 가치로 '공정', '혁신', '포용'을 선언했다. 도정 운영에 있어 전 과정을 투명하게 공개하고 책임 행정 , 불필요한 행정 규제 혁파와 관료주의 절차 개선(혁신), 취약계층 보호 및 남북부 균형 발전(포용)을 실현하겠다는 구상이다.새롭게 출범하는 민선9기 경기도정은 엄중한 재정적 위기 상황 속에서 출발한다. 2026년 7월 현재 경기도의 채무는 7조 원을 초과한 상태다. 재정 악화로 인해 약 3000억 원 규모의 주요 사업은 올해 예산안에 반영조차 되지 못한 상황이다.이에 추 지사는 "뼈를 깎는 심정으로 도의 재정 구조를 전면 점검하겠다"고 단언했다. 다만 지출 구조조정을 통해 재정 건전성을 강화하면서도, 도민의 민생 안정과 미래 성장 동력을 위한 필수 투자는 흔들림 없이 유지하겠다는 방침을 명확히 했다.취임식 2부로 진행된 '대청(大聽)마루' 타운홀에 마련된 미팅에서 추 지사는 청년 일자리, 주거, 교통, 지역 규제 등 도민 대표 50명이 제기한 현장 질의에 대해 구체적인 정책 목표와 기한을 제시했다.추 지사는 먼저 '청년들에게 어떤 새로운 일자리와 성장의 기회를 만들어갈 계획인가'라는 취업 준비 대학생의 질문에 "반도체 기업 신규 팹(Fab) 인프라 조기 가동에 행정력을 집중하고, 2030년까지 1만 3000~4000개의 청년 고용 일자리 공급을 위해 행정적, 재정적 여건을 마련해나가겠다"고 답변했다.이어 경기도가 AI선도모델이 되겠다고 한 선언에 대해 어떤 로드맵을 가지고 있는지에 대한 한 스 타트업 기업인의 질문에 대한 답변에는 "늦어도 2028년 초까지 내부 지원 시스템을 가동해 행정혁신시스템을 이뤄내겠다"고 말했다. 그러면서 "데이터를 모아 체계화해 스타트업 기업과 함께 활용할 수 있도록 민관이 함께 성장하는 AI행정혁신 선도모델을 만드는 등 도민이 체감할 수 있는 분야를 발굴하겠다"고 덧 붙였다.아울러 추 지사는 광역 교통 및 지역 규제 개선에 대해서는 경기도 독자 노선인 '경기편하G버스' 신속 투입 및 경기북부 민통선 출입 규제 완화 위해 통일부·국방부와 공조, 신재생에너지 및 기후테크 중심의 평화·경제·문화 특구를 조성하겠다고 약속했다.한편, 이날 취임식은 도의 엄중한 재정 상황을 반영하여 형식적인 절차를 최소화하고 예산을 절감하는 방향으로 기획됐다. 초청 인원은 국회의원, 도의원, 기관장 등 필수 인력 400명 수준으로 제한했다. 또한 기존의 종이 인쇄물 초청장 대신 모바일 이미지 파일로 전송 방식을 대체했으며, 사회자 역시 외부 전문 인력 대신 도청 내부 직원이 맡아 예산 낭비를 방지했다.추 지사는 취임식에 앞서 오전 8시 30분 수원 현충탑을 참배한 뒤 도지사 인계인수서에 서명함으로써 경기도 행정 수반으로서의 법적 권한을 인수받았다.