천상영 신한라이프 사장, 출범 5주년 맞아 ‘고객 감사’ 의미 되새겨

"고객의 일상 속에 가장 먼저, 가장 깊이 실천하는 진정한 리딩 보험사 도약"

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신한라이프는 출범 5주년을 맞아 임직원과 영업가족이 함께 생명보험 본업의 가치와 발자취를 되돌아보며 고객과 사회에 감사의 의미를 담은 기념행사를 진행했다고 1일 밝혔다.이날 행사는 신한라이프의 비전인 'New Life, Life에 새로운 가치를 더하다'를 실현하기 위해 보험업의 본질인 '상생'의 가치를 적극 실천하고 고객의 삶 전체 여정을 가장 오래, 가장 가까이에서 함께하는 일상의 '라이프 파트너'로 도약하고자 마련됐다.특히 형식적인 기념행사 대신 고객, 사회, 설계사, 직원 등 핵심 이해관계자와의 동반성장에 대한 의지를 전파하고 행동으로 실천하고자 했다. 이에 천상영 사장을 비롯한 임부서장이 직접 영업현장과 콜센터 등을 방문해 영업가족과 직원들, 방문해 주신 고객분들께 감사의 마음을 전했다.천 사장은 기념사에서 출범 5주년을 맞은 오늘이 지속가능한 성장을 향한 또 한 번의 중요한 전환점이 될 것이라 선언하고, 앞으로 다가올 5년은 고객과 미래를 향한 끊임없는 변화와 거침없는 도전으로 시장의 신흥 강자 수준을 넘어 '업을 선도하는 리딩 보험사'로 더 높이 도약해 나가자고 강조했다.또 변화한 시대가 요구하는 새로운 가치를 만들어 나가기 위해 고객 신뢰 바탕 차별화된 가치 제공, 보험영업과 자산운용 본원적 경쟁력 강화, AX 중심 전사적 혁신 가속화, 선도 보험사로서 사회적 책임 확대 등 중점 경영 방향성을 발표하며 더 큰 미래를 향한 여정의 시작을 알렸다.한편 신한라이프는 전환점을 맞아 고객 곁으로 더 가까이 다가가고자 본업과 연계한 새로운 사회공헌 슬로건 '따뜻한 채움'을 공개했다. 금융과 생명보험업의 본업 가치를 '삶의 가능성을 채움'으로 확장하고 신한금융그룹의 미션인 따뜻한 금융과 연계해 도움이 필요한 우리 사회 곳곳의 사회적 빈틈을 채워 나가겠다는 의미를 담았다.이를 위해 희망·울림·미래·환경의 4대 가치 영역을 설정하고 실행체계인 희망의 빛(Light of Hope)·일상의 울림(Inspiration for Community)·미래의 꿈(Future Dreams)·건강한 지구 (Earth in Harmony) 등을 통해 신한라이프만의 사회공헌 정체성을 갖고 우리 사회가 직면한 다양한 과제 해결에도 적극 기여하겠다는 방침이다.천상영 사장은 "보험의 본질은 위험으로부터 고객의 삶을 지키는 든든한 안전망이고, 그 근간에는 상생의 가치가 있다"며 "단순히 보장 범위를 넓히는 것이 아니라 고객의 삶 전반으로 역할을 확장해 고객의 일상 속에 가장 먼저, 가장 깊이 실천하는 진정한 리딩 보험사를 만들어 나가자"고 말했다.