닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 보험

[인사] 신한카드

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260701010000348

글자크기

닫기

정채현 기자

승인 : 2026. 07. 01. 14:33

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

<이동>

◇ Hub장
▲ 양재용(수도권1Hub장) ▲ 우상수(중부Hub장) ▲ 손호규(영남Hub장)


<신규선임>

◇ 부장
▲ 김국성(플랫폼개발부장) ▲ 변영진(신기술인프라부장) ▲ 유형관(회계부장) ▲ 신용민(글로벌사업부장)

◇ Post장
▲ 정원기(충청오토금융Post장) ▲ 조인남(울산카드Post장)

◇ 파트장/팀장
▲ 정미순(가맹점영업부 국제매입파트장) ▲ 양필상(전략기획본부 변화추진파트장) ▲ 문유선(전략기획부 SDGs파트장) ▲ 김준규(개인신용관리부 심사지원파트장) ▲ 이정민(법인신용관리부 시너지심사지원파트장) ▲ 김정석(컬렉션관리부 대구신용지원파트장) ▲ 정유혜(심사발급부 서울발급지원파트장) ▲ 김유미(심사발급부 부산발급지원파트장) ▲ 김현옥(리스크총괄부 감리파트장) ▲ 김재훈(전략기획부 팀장) ▲ 박미정(정산업무부 팀장) ▲ 윤영민(강서카드Post 팀장) ▲ 김영옥(수도권2오토금융Post 팀장) ▲ 정동균(광주카드Post 팀장) ▲ 유도근(경남카드Post 팀장)


<이동>

◇ 부장
▲ 남용현(오토금융사업1부장) ▲ 황웅(오토금융사업2부장) ▲ 백지훈 (SOL마케팅부장) ▲ 김진섭(ICT기획부장) ▲ 김정식(법인신용관리부장) ▲ 한상건(정산업무부장) ▲ 박정재(심사발급부장) ▲ 심병필(리스크총괄부장)

◇ Post장
▲ 변민구(강북카드Post장) ▲ 김태형(강서카드Post장) ▲ 심현성(인천카드Post장) ▲ 국점근(수도권1오토금융Post장) ▲ 조범영(강남카드Post장) ▲ 이현영(경기카드Post장) ▲ 김태진(강원카드Post장) ▲ 황금락(수도권2오토금융Post장) ▲ 이강규(대전카드Post장) ▲ 이영미(충청카드Post장) ▲ 추헌용(호남오토금융Post장) ▲ 정영성(부산카드Post장) ▲ 남현규(경남카드Post장) ▲ 신대현(대구카드Post장) ▲ 최은경(부산경남오토금융Post장)

◇ 파트장/팀장
▲ 박경진(마케팅본부 제주마케팅파트장) ▲ 황순영(영업지원부 가맹점지원파트장) ▲ 황우섭(페이먼트혁신실 팀장) ▲ 김수강(영업관리부 팀장) ▲ 최진웅(영업관리부 팀장) ▲ 함찬영(오토금융사업2부 팀장) ▲ 김승현(플랫폼기획부 팀장)"끝"
정채현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기