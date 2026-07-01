◇ Hub장
▲ 양재용(수도권1Hub장) ▲ 우상수(중부Hub장) ▲ 손호규(영남Hub장)
<신규선임>
◇ 부장
▲ 김국성(플랫폼개발부장) ▲ 변영진(신기술인프라부장) ▲ 유형관(회계부장) ▲ 신용민(글로벌사업부장)
◇ Post장
▲ 정원기(충청오토금융Post장) ▲ 조인남(울산카드Post장)
◇ 파트장/팀장
▲ 정미순(가맹점영업부 국제매입파트장) ▲ 양필상(전략기획본부 변화추진파트장) ▲ 문유선(전략기획부 SDGs파트장) ▲ 김준규(개인신용관리부 심사지원파트장) ▲ 이정민(법인신용관리부 시너지심사지원파트장) ▲ 김정석(컬렉션관리부 대구신용지원파트장) ▲ 정유혜(심사발급부 서울발급지원파트장) ▲ 김유미(심사발급부 부산발급지원파트장) ▲ 김현옥(리스크총괄부 감리파트장) ▲ 김재훈(전략기획부 팀장) ▲ 박미정(정산업무부 팀장) ▲ 윤영민(강서카드Post 팀장) ▲ 김영옥(수도권2오토금융Post 팀장) ▲ 정동균(광주카드Post 팀장) ▲ 유도근(경남카드Post 팀장)
<이동>
◇ 부장
▲ 남용현(오토금융사업1부장) ▲ 황웅(오토금융사업2부장) ▲ 백지훈 (SOL마케팅부장) ▲ 김진섭(ICT기획부장) ▲ 김정식(법인신용관리부장) ▲ 한상건(정산업무부장) ▲ 박정재(심사발급부장) ▲ 심병필(리스크총괄부장)
◇ Post장
▲ 변민구(강북카드Post장) ▲ 김태형(강서카드Post장) ▲ 심현성(인천카드Post장) ▲ 국점근(수도권1오토금융Post장) ▲ 조범영(강남카드Post장) ▲ 이현영(경기카드Post장) ▲ 김태진(강원카드Post장) ▲ 황금락(수도권2오토금융Post장) ▲ 이강규(대전카드Post장) ▲ 이영미(충청카드Post장) ▲ 추헌용(호남오토금융Post장) ▲ 정영성(부산카드Post장) ▲ 남현규(경남카드Post장) ▲ 신대현(대구카드Post장) ▲ 최은경(부산경남오토금융Post장)
◇ 파트장/팀장
▲ 박경진(마케팅본부 제주마케팅파트장) ▲ 황순영(영업지원부 가맹점지원파트장) ▲ 황우섭(페이먼트혁신실 팀장) ▲ 김수강(영업관리부 팀장) ▲ 최진웅(영업관리부 팀장) ▲ 함찬영(오토금융사업2부 팀장) ▲ 김승현(플랫폼기획부 팀장)"끝"