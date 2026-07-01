토스인슈어런스, 설계사 모집 전용 페이지 ‘뉴 스탠다드’ 오픈…“모집 경쟁력 본격화”

설계사 리크루팅 위한 전용 브랜드 페이지 첫 론칭… 보험 영업의 새로운 기준 제시

무경력 지원자 대상 설계사 직무 이해도 높여

DB·디지털 시스템·영업 지원 센터 등 차별화된 환경 강조

clip20260701143342 1

법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 소속 보험설계사(IA·Insurance Advisor) 상시 모집 전용 브랜드 페이지인 '뉴 스탠다드(New Standard)'를 공개하고 설계사 리크루팅 브랜딩 강화에 나섰다고 1일 밝혔다.'뉴 스탠다드'는 토스인슈어런스가 토스의 브랜드 신뢰도를 토대로 설계사의 관점에서 차별화된 지원 체계와 영업 환경을 알리기 위해 선보인 첫 리크루팅 브랜드 페이지다.이번 페이지는 '토스가 세운 보험의 새로운 기준'을 핵심 메시지로 삼고, 설계사의 일하는 방식과 성장 환경을 하나의 브랜드 경험으로 전달하는 데 중점을 뒀다.사내 디자인 조직이 직접 기획 단계부터 주도해 메시지 구조와 비주얼 콘셉트를 정립했으며, 지원자가 토스인슈어런스의 영업 환경을 직관적으로 이해할 수 있도록 사용자 경험(UX) 전반을 구성했다. 이를 통해 지원자가 토스인슈어런스에서 설계사로 어떻게 성장할 수 있는지를 직관적으로 이해할 수 있도록 기획했다.나아가 설계사 직무가 단순한 상품 판매자가 아닌 자체 디지털 시스템과 실시간 영업 지원 센터를 통해 고객에게 더 나은 보험 경험을 제공하는 전문가라는 점을 인지시키는 것을 목적으로 삼았다.또한 업계 최고 수준의 전국 거점 오피스와 보험 설계 트레이닝 시스템, 시즌별 프로모션 등 설계사가 토스인슈어런스에 합류한 후 빠른 적응과 성장을 도울 수 있는 혜택을 제공한다는 점을 강조하여 지원자들의 동기 부여를 높였다.보험 영업을 처음 접하는 무경력 지원자를 위한 콘텐츠도 마련했다. 토스인슈어런스에서 뛰어난 성과를 올린 설계사들의 다양한 재직 후기와 함께, 보험 설계사 업무에 대한 이해도를 높일 수 있는 직무 설명회 신청 링크도 담았다.토스인슈어런스 관계자는 "뉴 스탠다드 페이지가 토스인슈어런스 설계사를 꿈꾸는 모든 이들에게 초기 진입부터 정착까지 지원하는 핵심 창구로 자리잡을 수 있기를 기대한다"며 "앞으로 온·오프라인 채널을 통한 다양한 캠페인도 준비하고 있는 만큼 업계를 대표하는 설계사 모집 브랜드 채널로 확고히 자리매김해 나가겠다"고 밝혔다.