전재수 부산시장, 취임 첫날 ‘민생 회복’ 승부수…2조원 긴급 지원 가동

취임식 대신 민생대책회의 개최

첫 결재는 '부산 민생 100일 비상조치'

KakaoTalk_20260701_111212612 0 전재수 부산시장이 1일 오전 1시청 브리핑룸에서 취임식대신 '부산 민생 100일 비상조치 계획'을 발표 하고 있다./조영돌 기자

민선 9기 부산시정이 '민생 회복'을 최우선 과제로 내걸고 출범했다.전재수 부산시장은 1일 취임식을 생략한 채 첫 공식 일정으로 민생대책회의를 열고 총 2조원 규모의 소상공인 금융지원과 공공요금 동결 등을 담은 '부산 민생 100일 비상조치'를 발표했다.전 시장은 이날 경제단체와 소상공인 대표 등이 참석한 민생대책회의를 주재한 뒤 '부산 민생 100일 비상조치' 문서에 서명했다.비상조치의 핵심은 전국 최대 규모의 소상공인 금융지원이다. 시는 기존 정책자금 8000억원에 1조2000억원을 추가해 모두 2조원 규모의 정책자금을 공급한다.소상공인의 금융 부담도 크게 낮춘다. 대출이자의 일부를 부산시가 지원하는 이차보전율을 전국 최고 수준인 4%까지 확대해 실제 대출금리를 1%대로 낮출 계획이다.연매출 10억원 이하 소상공인 28만명에게는 업체당 20만원의 에너지 바우처를 지급한다. 상·하수도 요금 등 지방 공공요금은 올해 하반기 6개월 동안 동결하고 지방세 납부기한 연장과 징수 유예도 추진한다.유류비 부담 완화 대책도 마련했다. 경유 가격이 ℓ당 1700원을 초과할 경우 초과분의 70%를 지원하는 유가연동보조금에 400억원을 추가 투입하고, 영업용 화물차 3만대에는 차량당 20만원의 보험료를 지원한다.시는 취약계층을 위한 공공일자리도 확대한다. 노인과 신중년, 장애인 등을 대상으로 공공일자리 5300개를 추가 공급하고, 이 가운데 500명은 새롭게 추진하는 '민생지킴이' 사업에 투입한다.민생지킴이는 전통시장 환경 정비와 돌봄 사각지대 지원, 동백전 및 공공배달앱 가맹점 확대 등 생활밀착형 업무를 맡아 현장 행정을 강화하는 역할을 수행한다.위기 소상공인을 위한 '민생재기 원스톱 100일 프로젝트'도 추진한다. 상담사가 탑승한 이동 지원버스가 전통시장과 골목상권을 직접 찾아가 채무조정 상담부터 법원 서류 접수까지 원스톱으로 지원할 예정이다.불법 대부업과 전세사기 대응도 강화한다. 시는 '민생경제수사 TF'를 즉시 출범시키고 오는 9월에는 전담 수사팀으로 확대 개편할 계획이다. 전문 수사관도 추가로 투입해 서민경제 침해 범죄에 적극 대응한다.전재수 시장은 "지금이 민생 회복의 골든타임"이라며 "시민의 삶을 지키는 책임 있는 시정을 펼쳐 지역경제에 활력을 불어넣고 시민들이 변화를 체감할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.