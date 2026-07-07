[인터뷰] 기현 “이번 앨범은 제 음악 색깔에 찍는 도장”

3년 9개월 만의 솔로 앨범 '보더라인'으로 컴백

기현 "정말 믿을 수 있는 앨범"

기현 0 기현/스타쉽엔터테인먼트

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"제 노래는 제가 불렀을 때 가장 빛을 발했으면 좋겠어요."몬스타엑스 기현이 새 앨범 '보더라인(BORDERLINE)'으로 돌아왔다. 첫 솔로 싱글 '보이저(VOYAGER)'가 새로운 출발을 알렸고, 미니 1집 '유스(YOUTH)'가 청춘의 감정을 지나왔다면 이번 앨범은 자신의 선택을 믿고 앞으로 나아가는 순간을 담았다.최근 서울 강남구 스타쉽엔터테인먼트 사옥에서 만난 기현은 "3년 9개월 만에 내는 솔로 앨범"이라며 "군대도 다녀왔고, 몬스타엑스 앨범과 투어를 병행하는 와중에 솔로 앨범까지 준비했다. 쉽지 않았지만 기다려주신 만큼 좋은 퀄리티를 만들고 싶었다"고 말했다.'보더라인'은 기현의 의견이 깊게 반영된 앨범이다. 총 곡 수부터 앨범의 분위기, 전체 흐름까지 직접 방향을 제시했다. "어떤 곡에 어떤 느낌이 왔으면 좋겠다는 가이드라인을 전달했고, 후보 중에서 고르는 것도 거의 제 의지로 만들어졌습니다. 시간이 오래 걸렸지만 그만큼 좋은 결과물이 나왔다고 생각해요."타이틀곡 '쏘 굿(So Good)'은 앨범의 메시지를 관통하는 곡이다. 고조되는 기타 사운드와 서정적인 시작, 후반부로 갈수록 터지는 보컬이 기현의 현재를 보여준다. 7곡 중 4곡이 타이틀 후보였을 만큼 선택은 쉽지 않았지만 기현은 끝까지 '쏘 굿'을 밀었다. "타이틀곡은 앨범 전체 메시지를 관통하고, 색깔이 확고하게 저를 보여줄 수 있는 곡이어야 한다고 생각했어요. 이 곡을 안 하면 정말 후회할 것 같더라고요."이번 앨범에서 기현은 몬스타엑스와 다른 길을 택했다. 그룹 안에서는 강렬한 퍼포먼스와 안정적인 보컬로 곡의 중심을 잡았다면, 솔로 앨범에서는 한 곡의 처음부터 끝까지를 자신의 목소리로 끌고 간다. 그는 "제 앨범에서는 저만 할 수 있는 록 기반의 색깔을 보여주고 싶었다"며 "두 가지 색깔을 같이 가지고 간다는 게 좋고 재밌다"고 말했다.기현에게 록은 단순한 장르가 아니다. 20대의 그는 스스로를 "틀에 갇힌 사고와 강박이 많았던 사람"이라고 했다. 그 안에서 오는 스트레스가 컸고 록 음악은 그를 열어준 통로였다. 다만 이번에는 무대 위에서 즐기는 데서 더 나아가 보컬리스트로서 자신이 어디까지 보여줄 수 있는지 증명하고 싶단다.앨범의 메시지는 지금 기현의 나이와도 맞닿아 있다. '보더라인'은 30대가 된 지금의 자신과 가장 가까운 작업물이다. 그는 "30대가 되면서 생각도 깊어지고, 내 결정에 책임을 지게 되는 나이라고 생각한다"며 "주변에서 정답을 강요해도 내 선택을 믿고 나아갔을 때 주어지는 자유로움을 이야기하고 제 삶과도 연관이 있어 노래할 때 잘 이입된다"고 말했다.그가 말하는 '보더라인'은 경계를 넘어가는 순간에 가깝다. 무엇이 기다리는지는 알 수 없지만 자신의 선택으로 앞으로 나아갔을 때 느끼는 자유와 평안함을 담았다. 기현은 이번 앨범을 "솔로로서의 음악적 색깔에 도장을 찍는 앨범"이라고 표현했다.기현이 바라는 것은 더 많은 사람들이 자신의 음악을 듣는 일이다. 순위보다 중요한 것은 자신의 노래가 자연스럽게 더 많은 공간에서 들리는 순간이다. "노래를 이야기하는 가수로 기억됐으면 좋겠어요. 노래 안에 담긴 이야기와 감정, 가사를 제일 잘 전달하는 유니크한 가수가 되고 싶습니다."