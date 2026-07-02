닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

한화오션, KDDX 최종 우협 선정…본계약 절차 돌입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260702010000611

글자크기

닫기

김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 02. 08:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

한화오션
한화오션 거제사업장 전경. /한화오션
한화오션이 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업의 우선협상대상자로 공식 선정됐다. 이로써 3년 넘게 사업자 선정을 둘러싸고 표류했던 KDDX 사업도 본계약 체결을 끝으로 본궤도에 오를 전망이다.

2일 한화오션은 지난 1일 방위사업청으로부터 KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업의 우선협상대상자로 선정됐음을 통보받았다고 공시했다.

방사청과 한화오션은 계약 조건 등을 협의한 뒤 최종 계약을 체결할 예정이다. 계약금액과 계약기간은 협상을 거쳐 확정된다. 업계에서는 이르면 이달 말에서 다음 달 초 계약이 체결될 것으로 보고 있다.

KDDX는 6000톤급 한국형 차기 구축함 6척을 국내 기술로 건조하는 해군 차세대 전력 사업이다. 총사업비는 약 7조8000억원 규모다.

앞서 방사청은 지난달 제안서 평가를 마치고 참여 업체들에 결과를 통보했다. 평가 결과 한화오션은 93.9542점, HD현대중공업은 93.3675점을 받은 것으로 알려졌다. HD현대중공업은 기술능력 평가에서는 앞섰지만, 과거 KDDX 군사기밀 유출 사건에 따른 보안 감점 1.2점이 반영됐다.

HD현대중공업은 보안 감점 적용에 반발해 방사청에 이의신청을 제기했다. 방사청은 이를 검토한 뒤 기존 평가 결과를 유지하기로 하고 최근 회사 측에 회신했다.

KDDX 사업은 개념설계, 기본설계를 마친 뒤 2023년 말부터 상세설계 및 선도함 건조 사업자 선정 절차에 들어갔다. 그러나 정치권 개입 논란과 양사 간 갈등이 이어지면서 사업이 3년 이상 지연됐다. 우선협상대상자 선정이 공식화되면서 그동안 멈춰 있던 사업도 본격적인 추진 단계에 들어갈 것으로 예상된다.

한화오션 관계자는 "KDDX 상세설계 및 선도함 건조 사업의 우선협상대상자로 선정된 데 대해 막중한 책임감을 느끼고 있다"며 "첨단 함정 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 우선협상대상자로 지정된 만큼, 정부와 협상에 성실히 임하여 사업 정상화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김한슬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

SK매직 주방가전 사업 인수 2년…경동나비엔, 무엇이 달라졌나

미·이란, 도하 간접회담 종료…호르무즈 하루 1000만배럴 통과에 유가 4개월만 최저

한국만 엄격한 구속기간 ‘6개월 규정’…개정 논의는 제자리

스벅가야지 응원 논란 배재고 전국대회 출전정지 6개월…청룡기 2회전 몰수패

美 하원 법사위, 한국의 美 기업 차별에 美 가계 3800달러 피해 추계…“무역합의 위반”

보완수사 요구 ‘같은 결론’ 보내도 막을 방법 없다…‘무늬만 통제’ 우려

코스피 6%대 급락에 매도 사이드카 발동…8000선 붕괴

지금 뜨는 뉴스

기아, 연식변경 ‘2027 K5’ 출시…구매 부담은 낮췄다

주식 열기, 자녀계좌로 번졌다…미성년 증여액이 무려

4대 3 새비율…베일 벗는 삼성전자 8세대 폴더블폰

잘 팔릴 키워드 다 모였네…상반기 가장 많이 판매된 이 차

땅끝인줄 알았더니 바다의 시작… 코리아둘레길을 걷다