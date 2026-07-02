계룡건설, 7년 연속 국토부 상호협력평가 ‘최우수’

계룡건설 사옥 (1) 0 계룡건설 사옥 전경.

계룡건설이 협력업체와 함께 성장하는 상생경영 성과를 다시 입증했다.계룡건설은 국토교통부가 실시한 '2026년 건설사업자 간 상호협력평가'에서 최고 등급인 최우수 등급을 획득했다고 2일 밝혔다.이번 평가로 계룡건설은 2020년부터 올해까지 7년 연속 최우수 등급을 달성했다.건설사업자 간 상호협력평가는 국토부가 종합·전문 또는 대·중소 건설사업자 간 협력 관계 구축과 동반성장 문화 확산을 위해 매년 실시하는 제도다.평가에는 공동도급과 하도급 실적, 협력업체 육성, 신인도 등이 종합적으로 반영된다. 평가 결과에 따라 공공공사 입찰 때 가점 등 혜택도 주어진다.계룡건설의 최우수 등급 획득은 협력사와의 상생협력 체계를 꾸준히 강화한 결과로 평가된다.계룡건설은 공정한 거래 질서 확립과 동반성장 문화 정착을 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다.협력사 정기 간담회와 기술·품질 교육 지원, 금융 지원, 안전·보건관리 역량 강화 지원 등을 통해 협력업체의 경쟁력 향상을 돕고 있다.하도급 대금 조기 지급과 협력사 매출 증대 지원도 이어가고 있다. 특허와 신기술을 보유한 협력업체의 하도급 시공 참여 기회도 확대하고 있다.또 상생협의체 운영과 우수 협력사 추천·포상 제도 등을 통해 협력업체와의 동반성장을 지원하고 있다.계룡건설 관계자는 "7년 연속 최우수 등급 획득은 협력사와 함께 만들어낸 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "앞으로도 협력사와의 긴밀한 협력과 지속적인 지원을 통해 함께 성장하는 건설산업 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.