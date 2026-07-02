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韓총리 “비상경제 대응체계, 총리·내각 중심 운영…물가 안정 최우선”

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박영훈 기자

승인 : 2026. 07. 02. 09:49

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취임사 하는 한성숙 총리<YONHAP NO-5218>
한성숙 국무총리가 2일 세종시 정부세종청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다./연합뉴스
한성숙 국무총리는 2일 "비상경제 대응체계는 총리와 내각을 중심으로 운영해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 중동 정세 불안과 고유가·고환율 등 대외 리스크가 이어지는 가운데 물가 안정과 취약계층 보호를 최우선 과제로 제시한 것이다.

한 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 열린 제14차 비상경제점검회의에서 "국무회의에서 대통령께서 말씀하신 것처럼 비상경제 대응체계는 총리와 내각을 중심으로 운영해 나갈 계획"이라며 이같이 말했다.

한 총리는 중동 정세와 관련해 "호르무즈 해협에 발이 묶였던 우리 선박 26척 중 24척이 어제까지 안전하게 빠져나왔다"며 "정부는 남은 2척의 선박과 우리 선원들이 무사히 귀환하도록 끝까지 챙겨나가겠다"고 했다.

그러면서 "지난 상반기 중동전쟁의 어려움 속에서도 정부의 신속한 대응과 국민 협조 덕분에 석유류·생필품 수급 안정화, 수출과 투자 증가, 경제성장률 상향 등의 성과가 있었다"고 했다.

또 "미국과 이란이 종전 양해각서를 체결하고 실무회담을 이어가면서 국제유가도 전쟁 이전 수준으로 하락하는 등 중동 정세 안정화에 대한 기대감이 커지고 있다"고 말했다.

다만 한 총리는 "결코 방심할 수 있는 상황은 아니다"라며 "우리 경제는 여전히 위기 상황이고 고유가·고환율에 더해 주요국의 기준금리 인상 가능성까지 커지고 있어 정부의 밀착 대응이 필요하다"고 했다.

물가 관리도 거듭 강조했다. 한 총리는 "서민 생활에 부담이 되는 물가 관리에 최우선 집중해야 한다"며 "민생 밀접 품목의 가격 동향을 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 수급 대책을 신속하고 과감하게 집행하는 등 물가 안정에 최우선을 다해달라"고 주문했다.

취약계층 보호를 위해서는 AI와 공공데이터를 활용한 복지 체계 혁신을 제안했다. 한 총리는 "복지부와 행안부가 협력하면 정부가 보유한 공공데이터와 AI 기술을 적극 활용해 위기가구를 선제적으로 발굴하는 등 복지 전달체계에 획기적인 변화도 가능할 것"이라고 말했다.

중동 정세 안정화 이후를 대비한 수출·복구 협력 방안도 주문했다. 한 총리는 "중동 정세 안정화에 대비해 대중동 협력 강화 방안을 미리 준비해야 한다"며 "일반기계와 자동차 등 대중동 수출을 회복시키는 동시에 전후 복구 노력에 우리가 기여할 수 있는 방안도 적극 발굴해달라"고 당부했다.

공급망 개선 작업도 후속 과제로 제시했다. 한 총리는 "이번 위기로 취약점이 드러난 우리 산업의 공급망 체계 개선 작업도 차질 없이 추진해달라"고 말했다.

이어 "정부가 지금까지 해온 것처럼 비상한 각오로 정책을 추진한다면 더 빠른 시간 안에 위기를 극복할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
박영훈 기자

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