韓총리 “5200만 주권자 목소리 무겁게…민생 해결에 사력”

취임사 하는 한성숙 총리<YONHAP NO-5218> 0 한성숙 국무총리가 2일 세종시 정부세종청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다./연합뉴스

한성숙 국무총리는 2일 "5200만 주권자의 목소리를 무겁게 받아들여 당면한 민생 현안 해결에 사력을 다하겠다"고 밝혔다.한 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 열린 제50대 국무총리 취임식에서 "국민주권 정부의 국정 기준은 오로지 국민의 삶에 달려 있다"며 이같이 말했다.그러면서 "에너지, 통상, 고물가 위기로 인해 국민 여러분께서 일상에서 마주하는 민생경제의 어려움이 결코 가볍지 않다"며 "지난 30년간 현장에서 쌓아왔던 혁신의 경험을 '대체불가 대한민국'을 만드는 데 온전히 쏟아붓겠다"고 했다.한 총리는 재임 중 최우선 과제로 AI 대전환, 모두의 성장, 지방 주도 경제 균형성장 등 세 가지를 제시했다.우선 한 총리는 "AI를 가장 잘 활용하는 정부가 돼야 한다"며 "정부가 혁신을 말하면서 일하는 방식이 과거에 머물러선 안 된다"고 말했다.그러면서 "현재 4개 부처에서 시범운영 중인 업무용 AI 시스템을 행정안전부와 함께 연말까지 모든 부처에 도입하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.기술 혁신의 성과가 국민 삶으로 이어져야 한다는 점도 강조했다. 한 총리는 "기술의 발전은 국민 모두의 삶을 바꾸는 변화, 진정한 포용과 공존의 밑거름이 돼야 한다"고 말했다.이어 "AI를 비롯한 기술 혁신의 성과가 격차와 불평등을 확대하는 악순환에 빠지지 않도록 기업과 노동자, 전문가, 국회 등 각계각층과 정부가 긴밀하게 협력하고 부지런히 소통해야 한다"고 했다.한 총리는 모두의 성장도 주요 과제로 제시했다. 그는 "성장의 과실이 대기업을 넘어 중소기업, 소상공인으로 확장되고 골목상권과 노동 현장에 고르게 퍼져야 한다"며 "국민 모두의 기회가 확대되고 성장으로 이어지는 선순환을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"고 했다.지방 주도 경제 균형성장과 관련해서는 5극3특 성장 전략을 강조하기도 했다.한 총리는 "대체불가 대한민국은 어느 한 산업 분야나 어느 한 지역의 힘만으로는 이룰 수 없다"며 "'5극3특' 성장 지도 아래에서 각 지방이 혁신의 중추로 우뚝 서야 한다"고 말했다.